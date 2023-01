Checo Pérez reta a Rafa Nadal con sus equipos de carreras acuáticas de la E1: “Veremos quién es el campeón”

MARCA CLARA

El portafolio de inversiones de Rafa Nadal ahora incluye un equipo de la E1 Series, una nueva competición de carreras de botes eléctricos en la que ya recibió su primer desafío, del mexicano Sergio Pérez.

Luego de que el martes se anunciara al tenista español como dueño de una de las escuderías, el mexicano le mandó un mensaje de bienvenida y un desafío.

“Es genial escuchar que te sumar al campeonato mundial de la E1. Sé que tienes 22 Grand Slams, pero veremos quién es el campeón del agua en la E1. ¡Vamos!”, dice el piloto mexicano de Red Bull en un video compartido en las redes sociales de la E1.

Now Rafa has officially joined the electric revolution with his own E1 team 🌊 #E1Series | #ChampionsOfTheWater pic.twitter.com/IfwVqiTDe7

¿Qué es la E1 Series en la que están Rafa Nadal y Checo Pérez?

La E1 Series es la primera competición del mundo de lanchas eléctricas, sancionada por la Union Internationale Motonautique, el organismo rector de las carreras acuáticas en el mundo.

Comenzará a correrse en el 2023, con 12 equipos que cuentan con dos botes cada uno, para tener 24 pilotos en total

Las carreras del UIM E1 World Championship se realizarán durante dos días. En el primero, las prácticas y la clasificación, con el segundo siendo el día de carrera.

De momento, hay tres equipos confirmados. Checo Pérez fue el primer inversor, con el Team México, anunciado en el verano, seguido del Venice Racing Team y ahora el equipo de Rafa Nadal.

When @rafaelnadal met @schecoperez 😏🤳

Champions of the track and the court, now set to become Champions of the Water.

This is going to be a battle for the ages 🙌🌊#E1Series | #ChampionsOfTheWater pic.twitter.com/upolQDtYKP

— E1 Series (@E1Series) January 10, 2023