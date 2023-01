¡Lleva tu árbol de navidad a reciclar y obtén un pase a Africam Safari o Arboterrai!, te decimos cómo y dónde

La campaña concluye el 15 de febrero, a través de la cual se entregarán pases dobles de cortesía a dicho parque de vida silvestre o Arboterra.

RDS/Staff

El Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL), en alianza con Africam Safari, pusieron en marcha la campaña “Verde Navidad”, invitando a las y los poblanos a donar sus árboles naturales de navidad a cambio de un pase 2X1 para acudir a este parque de vida silvestre o Arboterra; solo se dará un cupón por cada árbol que se entregue hasta el 15 de febrero.



La meta en 2023 es recolectar cinco mil árboles con la participación de la ciudadanía, por lo que para su reciclaje y tratamiento es necesario que el ejemplar venga sin adornos, luces o clavos y, de preferencia, sin la base plástica que lo sostiene, pues tal y como se ha hecho a lo largo de 17 años con esta campaña, lo que se busca es evitar que estos ejemplares terminen en el relleno sanitario, barrancas o incinerado en vía pública, comentó Myriam Arabian Couttolenc, Encargada de Despacho del OOSL.



El objetivo de esta iniciativa es hacer de los árboles en desuso materia prima para elaborar composta, la cual se será utilizada para mejorar los suelos de Valsequillo y Africam, hacer materiales de enriquecimiento animal para diversas especies y realizar terrazas que ayudan a retener suelo con el fin de evitar erosión, precisó en su oportunidad Isarel Garza Vargas, Director de Logística de este parque de vida silvestre.



Es así que Liliana Velázquez Cabrera, Directora de Normatividad del OOSL, detalló que para esta edición se contará con diversos centros de acopio en el área metropolitana, destacando:

• Parque Africam: Carretera al Oasis No. 17302, interior 22, colonia Africam. En un horario de lunes a domingo de 9:00 a 17:00 horas

• Departamento de Limpia (junto a Bomberos Valsequillo): bulevar Carlos Camacho Espíritu No. 237, colonia San Baltazar Campeche. En un horario de lunes a sábado de 9:00 a 16:00 horas

• Arboterra (Interior del Parque Ecológico): 35 Oriente No. 2403, colonia Santa Mónica. Horario de Lunes a Domingo de 9:00 a 16:00 horas.

• Sams La Noria: Circuito Juan Pablo II No. 1920 Reserva Territorial Atlixcayotl , La Noria. En un horario de lunes a sábado de 7:00 a 21:00 horas

• Plaza Marsala: Atlixcayotl 3246, colonia Residencial San Martinito. En un horario de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas

• Parque del Centenario Laguna de Chapulco: 12-A Sur S/N, colonia Infonavit San Jorge, acceso No. 2. En un horario de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas.

• Parque Cerro de Amalucan: Calle Apulco, Cerro de Amalucan S/N Acceso No. 2. En un horario de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas.

• Agencia San Manuel Grupo Huerta: 14 Sur No. 3511, colonia Anzures. En un horario de lunes a viernes de 9:00 a 19:30 horas, sábados de 9:00 a 17:00 horas y domingos de 11:00 a 17:00 horas.

• Agencia Atlixco Grupo Huerta: bulevar Atlixco No. 4717, colonia Estrellas del Sur. En un horario de lunes a viernes de 9:00 a 19:30 horas, sábados de 9:00 a 17:00 horas y domingos de 11:00 a 17:00 horas.



También habrá puntos de acopio en los municipios de Atlixco, San Pedro Cholula y Ocoyucan, así como en Apizaco, Tlaxcala, por lo que se invita a la ciudadanía a consultar las redes sociales del Organismo @AmbientePue, así como de Africam: @AfricamSafari, para conocer a detalle su ubicación y horario de atención.



También encabezaron la presentación de la campaña Verde Navidad: Bibian Pinto Madrid, Directora Operativa de Arboterra; y Araceli Martínez, Responsable de Cultura del Agua de SOAPAMA Atlixco.