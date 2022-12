Pide Micalco a ediles a retractarse en el cobro del DAP para no afectar el bolsillo de los poblanos

Jorge Barrientos

El diputado local integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), Rafael Micalco Méndez, aseguró que los presidentes municipales deben retractarse de su solicitud para el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP), para no afectar bolsillo de los poblanos, por lo que dijo que aquellos que no tengan carga política votará en contra de su aprobación.

Aseguró que los ediles tienen que tomar en cuenta que los poblanos siguen padeciendo los estragos provocados por la pandemia de Covid-19 y no están en las mejores condiciones para pagar una contribución adicional, aunque sea mínima.

“Voy a votar en contra de este impuesto, como lo hice el año pasado y mi valoración no tiene nada que ver con tintes políticos a mí no me metan en la canasta de nadie, mi valoración es personal. Un llamado respetuoso a los alcaldes que están proponiendo este cobro del DAP que están a tiempo para retirar su propuesta”.

Micalco Méndez enfatizó que sin importar que se trate de presidentes municipales de extracción panista votará contra las solicitudes para el cobro del DAP en 2023 en defensa de los ciudadanos y no por una cuestión política.