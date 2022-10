Papá de ‘Checo’ Pérez señala a Red Bull por el éxito de su hijo

Adrenalina

La familia de Sergio ‘Checo’ Pérez acompañó al piloto en el Gran Premio de México y fueron parte del festejo del tapatío luego de obtener la tercera posición en la antepenúltima carrera del 2022, donde su padre Antonio Pérez Garibay destacó que la combinación de sus resultados con Red Bull ha dado un impulso al automovilismo en México.

Sin Red Bull no hubiéramos conocido esto. Red Bull ha venido a darle alas a ‘Checo’, levantó algo que no conocíamos, algo que pudo no haber existido. ‘Checo’ se quedó sin trabajo y todo esto no lo hubiéramos conocido de ser por eso”, comentó el padre del tapatío.