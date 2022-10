‘Checo’ Pérez culpa a una mala parada en pits de su resultado

Adrenalina

No fue la victoria que Sergio ‘Checo’ Pérez hubiera querido, pero la afición mexicana le festejó la tercera posición que obtuvo en el Gran Premio de México de la temporada 2022 de la Fórmula 1.

El Foro Sol se volcó en el grito de ¡’Checo’, ‘Checo’! cuando el tapatío ascendió por un elevador al podio para tomar su posición en el tercer escaño, a lado de Max Verstappen, ganador de la competencia y de Lewis Hamilton, segundo lugar de la carrera.

Al hablar al final de la competencia en una breve entrevista con el piloto español Marc Gené para la señal internacional de televisión, el mexicano dijo que puso todo su esfuerzo, pero al final todo se sentenció en las primeras vueltas.

CHECO: “It’s a good podium. In front of this crowd I really wanted more but third place is still a good day” #MexicoGP #F1 pic.twitter.com/OL88QHjfqq

— Formula 1 (@F1) October 30, 2022