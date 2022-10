PRI votará contra propuesta morenista del presupuesto 2022, según Moreira

Staff/RG

Entrevista al Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, con representantes de medios de comunicación, el jueves 27 de octubre de 2022.

PREGUNTA.- Preguntarle ¿cómo van con el tema de la reforma electoral, ya tiene a los integrantes que van a conformar esta Comisión?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Ya se presentaron ayer nuestros integrantes, Javier Casique, Lorena Piñón, Hiram Hernández Zetina, eso es donde vamos y vamos a esperar que en su momento se haga, pues obviamente, un análisis por parte de ellos y del resto de las más de 100 iniciativas que tiene la Cámara.

PREGUNTA.- ¿Hay alguna instrucción especial en torno a la manera como deben procesar estas iniciativas?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Proteger al INE y proteger al Tribunal Federal Electoral. Eso es todo. Y a las OPLES.

PREGUNTA.- ¿De qué manera?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Bueno, pues nosotros no aprobaríamos nada que destruyera a las OPLES, ni al INE, ni al Tribunal Federal Electoral.

PREGUNTA.- Del Presupuesto.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Pues vamos a votar en contra, porque no vemos ninguna modificación al mismo.

Ayer tuvimos un Space, donde nos acompañaron algunos de ustedes, y explicamos los motivos por los cuales no estamos a favor del Presupuesto, no es real, no es equitativo, no atiende los graves problemas del país, y hay muchos estados que se quedan sin inversión pública.

PREGUNTA.- Sobre este fondo que se va a crear para fortalecer la policía estatal y municipal ¿en eso hay coincidencias, va a haber esta aprobación unánime?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Pero no son fondos que sean de recursos nuevos, son estos fondos, y qué bueno, pero no son de recursos nuevos que estaban detenidos por alguna situación.

Nosotros vamos a votar en contra del presupuesto ¿por qué? pues no vemos nada que satisfaga las necesidades de las entidades federativas, una buena parte de las mismas no reciben recursos para obra pública.

Y algunas como Colima, traen reducciones de hasta el 20 por ciento en relación al 2018, entonces no vemos que esto sea a favor del país.

PREGUNTA.- Van a votar en contra ¿hay simulación en la Cámara? Están haciendo foros de parlamento abierto, vienen expertos, proyecciones de sus propuestas todo el día, y después ya las comisiones están haciendo opiniones a favor, sin siquiera proponer cambios en el Presupuesto, y están haciendo ejercicios paralelos.

Ya se vence el tiempo para entregar las opiniones favorables, porque todas son favorables, y reciben y reciben peticiones de recursos y de lo que está mal.

¿Ya les dijo Mier que no va a haber ningún cambio, o sea, no hay ninguna negociación de que se pueda hacer algún ajuste tanto de dinero como de recursos? Y si hay recortes al INE ¿ese dinero dónde se va a ir o qué va a pasar?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Más allá de si nos ha dicho o no nos ha dicho, que no tenemos …

PREGUNTA.- ¿O sea, no hay negociación?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- … no tenemos ninguna plática relacionada con nada de esto, lo que a nosotros nos preocupa es que se hacen este tipo de ejercicios donde viene la ANUIES, donde vienen dependencias, donde vienen universidades, donde vienen municipios, se toma nota y a nosotros nos preocuparía que eso no se reflejara en el dictamen, porque tendrá que salir en las próximas semanas.

He visto que salen de las comisiones opiniones a favor con el voto en contra de nosotros, u opiniones modificadas ahí, pero no vemos que se esté construyendo un Presupuesto distinto a la iniciativa que llegó.

PREGUNTA.- ¿Por eso, no hay ninguna negociación?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No.

PREGUNTA.- ¿De ningún monto?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No.

PREGUNTA.- ¿De nada?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No.

PREGUNTA.- ¿Entonces qué está pasando en la Cámara, es una simulación el Presupuesto?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Nosotros vamos a la votación. Ahora, esperemos que esto cambie la semana que entra, que es la reunión de la Comisión de Presupuesto.

PREGUNTA.- Le quiero preguntar sobre la reforma electoral, cada vez son más las voces de expertos y de todo tipo, de sectores de la sociedad que están alarmadas por la reforma electoral y llaman a la defensa del INE, pero sigue habiendo una desconfianza hacia el PRI, de si el PRI se mantendrá para evitar que haya una votación en la que pues si no desaparece el INE, se le resten facultades de fiscalización, de sanción y también que le quiten recursos con el argumento de que es onerosa la democracia.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Se los digo con todo respeto, ustedes me entrevistaron el día de antier, y yo vi primeras planas totalmente distintas, como si hubiera cuatro países, se los hago una reflexión, desde quien decía que nosotros teníamos una negociación con MORENA, que no la hay, hasta quien decía que estábamos negociando con los otros dos partidos.

La posición del PRI es muy clara: nosotros no vulneraremos la autonomía del INE, ni vulneraremos la autonomía de los tribunales, ni vamos a desaparecer las OPLES. Ese es nuestro posicionamiento. Ahora, hay muchas cosas, muchos temas que se tienen que discutir.

¿Qué entiende usted por restringirle facultades al INE? Le pongo un ejemplo, la decisión de las acciones afirmativas, bueno, ésta a lo mejor vale la pena que ya se resuelva desde acá. Pero yo ahí lo dejaría.

Pero no hay negociaciones con nadie. Es más, el único partido que no tiene una iniciativa como partido somos nosotros. Nosotros no.

Acción Nacional presentó una iniciativa, y lo digo con todo respeto, ayer presentó otra, con reformas constitucionales, hombre. Nosotros no hemos hecho nada. Entonces la desconfianza no tiene por qué venir por acá.

PREGUNTA.-¿Pero entonces qué le responde a todos estos que están hablando de la defensa del INE, pueden confiar en el PRI?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Nosotros vamos a defender el INE. Pero también tenemos que ver los intereses del país.

La vez pasada por andar con la reforma eléctrica, miren lo que sucedió, hay gente que ahorita no paga el porteo, no paga el porteo.

Entonces este país no es ni de blanco, ni de negro. Es de una parte intermedia.

Ahora, nosotros ahora, si no hay reforma no tenemos problema. Nosotros no presentamos iniciativas como partido, ni como bancada completa. Evidentemente muchos legisladores han hecho su esfuerzo y lo hacen de todos los partidos.

PREGUNTA.- Sobre la movilización que se está convocando para defender al INE.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Qué bien, qué bien. Pero nosotros hemos sido claros: nosotros vamos a defender la autonomía del INE.

PREGUNTA.- ¿Pero considera que habría algo que mejorar en el INE? Desde el punto de vista del PRI.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No, no. Desde el punto de vista de la Corte, hay que arreglar todo el tema de las acciones afirmativas.

PREGUNTA.- ¿Pero (…) funcionamiento …?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Esa han sido resolución.

Bueno, yo lo que sí creo es que tiene que ganar los sueldos que ganamos todos, para empezar. Pero eso no está reñido con la democracia ni afecta la democracia.

PREGUNTA.- Pero también la Corte dijo que no podía ser retroactiva …

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No. Por eso, pero podemos cambiar la Constitución y de aquí al futuro podemos cambiar la Constitución, y en eso está de acuerdo también el PRD.

Pero, discúlpenme, nosotros no estamos proponiendo nada. Yo veo, y lo digo con todo respeto, insisto …

PREGUNTA.- Pues pueden no proponer, pero qué tal votar.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Con todo respeto, insisto, si vemos las primeras planas del día de ayer, parece que hay cuatro países. Dijimos lo mismo y salieron cuatro notas distintas.

PREGUNTA.- Para precisar, cuando ustedes hablan de evitar que se vulnere la autonomía del INE ¿estarían en contra de que los consejeros electorales sean electos por voto popular, estarían en contra de reducir el número de consejeros, cosas como esas que trae la iniciativa presidencial?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Esta es una especie de tener cuidado con el discurso, les voy a decir por qué.

Si uno dice que está en contra de la elección de los consejeros por la gente, hombre, pues la gente se enoja con nosotros, no. Nosotros lo que creemos es que es inviable, nosotros lo que creemos es que es inviable una selección de ese tipo, porque no hay una mecánica para hacerlo.

Pero en este país luego nos vamos a un punto y a otro punto. Es inviable eso.

PREGUNTA.- ¿Toda la iniciativa del Ejecutivo?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Pues no sé, habrá que revisarla. Pero no se está revisando eso.

Yo sé que usted, pues obviamente trae algo contra el Ejecutivo, pero ese no es un tema de nosotros.

PREGUNTA.- (Inaudible)

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No, no. Lo digo, pero ese no es un tema de nosotros.

PREGUNTA.- ((75)) académicos ya rechazaron, bueno, son académicos…

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Pero es que no estamos revisando eso. Estamos revisando todas las que son acá.

Pero además les voy a decir y con todo respeto para los académicos y para todo mundo:

Hoy, por ejemplo, hay una grave injusticia, las OPLES son pagadas por los estados y seleccionadas por el INE, y no estoy diciendo que lo reformemos, y eso todos lo vieron bien y destruyeron el federalismo, destruyeron el federalismo.

Entonces, nosotros no, insisto, mi postura de una vez: Nosotros no tenemos iniciativa, una. Nosotros no vamos a vulnerar la autonomía del INE, ni la autonomía del Tribunal, ni queremos desaparecer las OPLES. Esa es nuestra postura. Si sale otra cosa, ya son interpretaciones eh.

PREGUNTA.- ¿Reducir el número de consejeros también lo ve inviable?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- ¿Reducir el número? No, pues eso ni siquiera se ha planteado.

PREGUNTA.- Sí se ha planteado, otros partidos …

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Ah, bueno, pues otros partidos, pues pregúnteles a ellos.

PREGUNTA.- ¿Usted lo ve inviable…?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No, no lo hemos analizado, no lo hemos revisado.

Es que discúlpenme, el PRI no tiene postura, no tiene iniciativa, y ahí la dejo, porque con todo respeto…

PREGUNTA.- ¿El PRI la va a presentar?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No vamos a presentar iniciativa. No hemos presentado.

PREGUNTA.- ¿Acompañarán …?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Tampoco.

PREGUNTA.- Bueno, ¿pero eso no es garantía, el que no tengan iniciativa no es garantía de que no voten a favor del dictamen?

PREGUNTA.- El Verde no presenta nada y siempre vota.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Bueno, ese es el tema del Verde, pregúntele al Verde.

PREGUNTA.- ¿… qué va a analizar las propuestas?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Ya quedó integrado.

PREGUNTA.- Ya quedó integrado.

PREGUNTA.- ¿Del PRI quién la integra?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Javier Casique, Lorena Piñón e Hiram Hernández Zetina.

PREGUNTA.- ¿Para cuándo ya deben de tener…?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No sé, les toca a ellos.

PREGUNTA.- ¿Y sí es verdad que va para el 12 de noviembre la reforma electoral?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- ¿12 de noviembre? No hombre, (…) para el Presupuesto, pues no.

PREGUNTA.- ¿Finales de noviembre?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No, no tengo idea. Acá no quieren por fútbol.

PREGUNTA.- ¿Cómo quedó su partido después de esta publicación de Layda Sansores?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Nosotros hemos sido muy claros, y ayer yo puse una carta. Lo que ahí se dice contradice la realidad, fuimos en Alianza, fuimos con esa candidata de la cual estamos orgullosos.

Para lograr que ella fuera candidata tuvimos que lograr que ameritados priistas zacatecanos cedieran su interés por que ella fuera candidata.

Nosotros la propusimos, si ella es candidata es porque nosotros la propusimos. Esa es nuestra opinión.

PREGUNTA.- Pero pues perdió.

PREGUNTA.- Decepcionó.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Pues hicimos todo lo posible.

PREGUNTA.- ¿Ya sabían que iba a perder?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- En las encuestas nunca estuvo arriba, ni en las de su periódico estuvo arriba, nunca. Pero el reto es jugar y ella jugó a ganar y nosotros jugamos a ganar y tuvimos dos grandes comisionados, Carolina Viggiano y Omar Bazán. Entonces afirmaciones como que no se le ayudó, ofendió a muchos, al priismo zacatecano completo, y al priismo nacional.

Además, porque ella originalmente no venía de nuestro partido, y para lograr su candidatura tuvimos que hacer un gran esfuerzo de convencimiento.

PREGUNTA.- Dijo que no perdió, que la entregaron.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Pues está totalmente equivocada, y se lo digo con todo respeto.

PREGUNTA.- ¿A qué responde los señalamientos de Claudia Anaya?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No tengo, pregúntele a ella.

PREGUNTA.- Regresando al tema del Presupuesto, el PRI (…) un dictamen sin moverle una coma, como se dio la ley de ingresos.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Así se prevé.

PREGUNTA.- ¿Sin moverle una coma?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Yo creo que no lo van a hacer. Tengo la experiencia de 4 años.

PREGUNTA.- ¿Y se repetirá la misma dinámica de hace un año, de una gran confrontación, de mil reservas?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Vamos a presentar muchas reservas, porque tenemos que dejar patente ante nuestros electores cuál es nuestra postura.

PREGUNTA.- ¿Presupuesto alterno por parte del bloque opositor?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No. Vamos a hacer nuestras reservas.

PREGUNTA.- ¿Muchas reservas?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Sí, vamos a poner muchas.

PREGUNTA.- ¿Usted en particular …?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Yo tengo rápido, así rápido. Uno, son varias carreteras de mi estado; dos, traemos lo de los pueblos mágicos; tres, traemos un fondo de pensiones a las universidades que se eliminó, que era muy exitoso, porque has de cuenta que era un estímulo para el que (…) el sistema pensionario y se eliminó; cuatro, las universidades politécnicas y tecnológicas.

PREGUNTA.- ¿Hay diálogo con PAN y PRD para ir unidos …?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- ¿Les cuento un chisme? Pregúnteme dónde desayuné en la mañana.

PREGUNTA.- ¿Con quién desayonó?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Ah, pues con el PAN y con el PRD.

¿Qué desayunamos? Pues yo desayuné chilaquiles con cecina y con huevo. Y quiero decirles que se ha mejorado mucho la cocina del PRD.

PREGUNTA.- Es que hoy sí fueron a Polanco.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No. Fue aquí arriba.

PREGUNTA.- ¿Y en la sobremesa qué dialogaron?

PREGUNTA.- ¿Se va a restablecer la Alianza?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Muchas cosas bonitas, ahí la dejo. Nada más les conté el chisme, ya, ya.

La vez pasada se enojó Cházaro porque dije que no servían bien ahí, y ahora sirvieron muy bien, ya mejoró, el desayuno fue fruta, jugo de naranja, jugo de mandarina y huevo, chilaquiles y cecina.