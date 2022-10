Alberto Pavón platica de su personaje Iñaki en “La Madrastra”

Por Mino D’Blanc

El actor español Alberto Pavón da vida a Iñaki en “La Madrastra”.

Platicamos con él gracias a las finas atenciones de la licenciada Rocío Rangel, de Televisa.

MD’B: ¿Qué te trajo a México?

AP: La crisis de la chamba. En 2008 comenzó una crisis muy fuerte en España, en 2011 se agudizó y en 2013 la cosa ya iba fatal. Yo comencé mi carrera de actor como en el año 2000 allá en España, de ahí me fui a Madrid en donde estudié doblaje y televisión. En 2013 se frenó todo en seco y dije “una de dos, o regreso a las islas, a Mallorca, o me voy a ver qué hay del otro lado del charco. Tenía unos amigos por acá, les pregunté que cómo estaba la onda y me dijeron que tenía que venir a verlo personalmente. Vine por un mes a verlo personalmente y ya llevo 9 años.

MD’B: ¿Cuál fue el primer trabajo que hiciste en México?

AP: Fue con Christian Bach; fui su galán en la telenovela “La Impostora” en 2013. Justo el primer día de llamado fue el 4 de diciembre de 2013 y ese era mi boleto de regreso a España. Gracias a ese proyecto vino todo lo que vino después.

MD’B: Ahora estás en “La Madrastra” dando vida al abogado Iñaki, un personaje bastante interesante.

AP: Pues sí, porque se convierte en el enamorado y el investigador, en todo un Sherlock Holmes, entonces para mí es un personaje padrísimo porque es muy interesante vivir esas historias de suspenso, buscando constantemente pistas, viendo quién puede ser el culpable, viendo qué hace cada uno y valorando la situación y protegiendo constantemente a la protagonista en este caso a Marcia que es Aracely Arámbula.

MD’B: ¿Cómo llegó este personaje a tu vida?

AP: Yo terminé “La Herencia” con Juan Osorio que era el productor. Pasó casi un mes y me habló Claudia Cuevas proponiéndome para castear el personaje de Iñaki porque justamente tenía que ser español, entonces llamaron a varios españoles en México, yo fui uno de los afortunados. Hicimos fotos, casting, mandamos algunas escenas y ven si uno congenia con el resto de personajes y tuve la fortuna de recibir esa llamada que siempre queremos los artistas en donde dicen “te quedaste, te quedaste para el papel del personaje” y en este caso fue Iñaki y yo súper feliz. Yo pura coincidencia que también el personaje es de Mallorca. Así fue como inició esta historia; fue a finales de abril de este año donde inició la labor de preproducción, producción y caracterización del personaje. Yo soy un poco más güerito, me oscurecieron poco más el cabello, la barba, etcétera, para darle un perfil que quería nuestra productora que es Carmen Armendariz y así empezó todo. El 6 de junio fue el primer día de filmación y el 28 de septiembre fue el último día y ya estamos en esta recta final que la verdad que la estoy disfrutando muchísimo con la gente.

MD’B: ¿En qué te pareces a Iñaki?

AP: Alberto Pavón se parece a Iñaki en la protección, en la protección constante de sus seres queridos; esa sería la característica más importante. En la historia, Iñaki a pesar de estar enamorado y no ser correspondido, sigue manteniendo esa amistad y esa protección por la persona que ama, pero sobre todo por la amistad y tiene esa protección constante. Eso es lo que se parece a mí, porque en la vida real a pesar de la distancia con mi familia, lo que tengo es eso, esa protección constante con ellos y poder apoyarlos y ayudarlos en la distancia lo más o mejor que puedo.

MD’B: ¿En qué no te pareces a Iñaki?

AP: Tengo muchas cosas positivas para este personaje, porque todo el tiempo en un bonachón. O sea, que me diga la gente qué hace mal en la historia. Hay una cosa que remarca el personaje un par de veces en la historia y en lo que no me parezco, que son los celos; esos celos que tiene con el ex marido de Marcia que es Esteban o con Gaspar. El personaje en muchos momentos le dice “pero te gusta”, o “¿cómo viste a tu marido?” cuando se volvieron a reencontrar. En esa parte de los celos no me parezco, porque los celos deben ser en buena onda; cuando tú quieres a la persona que amas tienes que confiar y tienes que tener una seguridad con la persona que estás. En ese caso el personaje nunca siente esa seguridad porque Marcia nunca se la da, en ningún momento le da la seguridad de que vayan a estar juntos; no sabemos lo que pase en estos capítulos que restan, pero hasta el día de hoy no se la da. Entonces Iñaki tiende todo el tiempo a esa inseguridad de que Marcia recupere el amor de su marido. En eso no me parezco. Cuando se está con la persona que se quiere se debe dar una seguridad por ambas partes y como mi personaje como no la recibe, no se siente muy cómodo (ríe).

MD’B: ¿Qué le aprendes a Iñaki y a la historia en sí?

AP: Lo que me ha enseñado la telenovela es la amistad que hay con gente tan importante de México a nivel profesional, porque trabajar con Aracely Arámbula, con Andrés Palacios, con Marisol del Olmo, con Eduardo España, ver lo terrenales que son, las grandes personas que son, eso te enseña mucho. La gente los conoce por verlos en la televisión, por verlos en las revistas, pero no cercanos, no a la hora de comer, no a la hora de platicar entre escenas, los chistes, las bromas, las risas; o sea, la pasas muy bien y te das cuenta de que tienes que ser siempre así, tienes que ser humano, terrenal. Para ser las estrellas que son por algo es y es porque son grandes personas y eso es lo que te enseñan, de que debes siempre tener muy bien puestos los pies en la tierra. Eso fue un consejo que también me dio mi querida Christian Bach y esto es lo que me enseña una vez más esta historia, y en estos nueve años he trabajado con gente muy importante en México. He tenido la gran fortuna yo como actor de que desde que llegué a México he trabajado con grandes como Christian Bach, Rebeca Jones, Ernesto Laguardia, entre muchos otros. He tenido la fortuna de trabajar en historias largas, porque no han sido personajes capitulares, sino que han sido personajes de 40 o 50 capítulos. Lo que más me enseña es eso, la humildad de todas estas personas y eso es lo que me llevo de esta historia: la amistad y la humildad.

MD’B: ¿Por qué el público tiene que ver “La Madrastra” en esta recta final?

AP: Porque fíjense todo lo que ha pasado para llegar hasta hoy. Van a ver como cada personaje va a ser puesto en su lugar; cómo la historia se empieza a desentramar, esta telaraña se empieza a desenredar. Vamos a ver qué le pasa a Iñaki también, qué pasa con Marcia, qué pasa con Esteban, quién es el culpable. Entonces yo creo que después de estos meses que nos ha acompañado todo el público y esperando este momento, no se pueden perder el gran final. Han sucedido cosas inesperadas que en las versiones anteriores no habían sucedido. Esta es de 50 capítulos y las otras fueron de ciento y tantos, entonces en esta ha sucedido todo mucho más rápido y han sucedido detalles que la gente se ha identificado mucho con cada personaje, con cada momento, con cada situación. La gente se pregunta siempre “¿qué haría yo en esa situación?”, porque eso lo veo en las redes sociales, lo que postean en Twitter, en Instagram. Esa participación del público es lo que a nosotros nos retroalimenta como artistas y nos da una energía increíble, la verdad. Así que no se pierdan estos últimos capítulos; yo los estoy viendo, los estoy disfrutando como un espectador más, porque yo grabé mis escenas, leí los guiones, pero ver a mis compañeros, ver la historia, verlo ahí ya plasmado en televisión, yo lo disfruto muchísimo, la verdad. Yo acompaño al público todas las noches, incluso posteo en mis redes sociales, en mis historias de Instagram cómo estoy viendo la telenovela en este momento, para que el público vea que nosotros también la disfrutamos de lunes a viernes a las 9:30 de la noche por “las estrellas”.

MD’B: ¿Qué viene en tu vida en esta etapa final del año y cómo comienzas el 2023?

AP: Lo que quiero es ir a ver a mi familia, si Dios me lo permite, visitarlos, porque en estos años que no he ido, entre la pandemia y distintos proyectos no he tenido la oportunidad de poder ir. Entonces si Dios me da vida y la oportunidad, iré a darle un abrazo a mis padres, a mis hermanos, a mis sobrinos y a toda mi gente por allá. Profesionalmente lo que venga, bienvenido sea; estoy abierto a todo. De villano he pasado a bonachón que en este caso es Iñaki. Ojalá pase a una comedia o quién sabe. Voy a ir el próximo mes de noviembre a varios festivales de cine a presentar una película que filmé el año pasado en Jalisco y que se llama “ReEvolución 10/20 Honor sin tiempo” con Tomás Goros y Mario Iván Martínez y yo la protagonizo junto a ellos. La verdad estoy muy feliz. Es dirigida por Nathaly Velasco y producida por Reynaldo Huerta.