El emotivo reencuentro de El Doc Emmett Brown y Marty McFly; se rinden ante ellos

Después de 37 años del estreno de Back to the Future (Volver al Futuro), Emmett Brown ‘El Doc’ (Christopher Lloyd) y Marty McFly (Michael J. Fox) se reencontraron en el Cómic Con de Nueva York, llevándose tremenda ovación de los asistentes.

Volver al Futuro es una de las trilogías predilectas de millones de personas, que a pesar de los años sigue teniendo sus seguidores, además de haber sido la más taquillera en 1985 y es parte de la cultura de los 80’s.

Es así que fueron invitados al Cómic Con, Lloyd a sus 83 años de edad y J. Fox a sus 61, pero con un claro avance de su enfermedad (Parkinson) que deja atónitos a sus seguidores.

Ambos fueron recibidos por una ola de aplausos y gritos de sus seguidores, después hablaron de sus carreras, su amistad, la película y por supuesto, no podía faltar hablar del tema de la salud de Michael J. Fox.

Va un adelantito porque estoy muy manija: Michael J. *nos ponemos de pie* Fox 🔥 pic.twitter.com/bqOazcB6fj — Fede Carestía 🔍 Mirá A Quién Encontré (@fedecarestia) October 9, 2022

Michael J. Fox no era el actor elegido para Volver al futuro

Michael J. Fox no fue el primer actor elegido para ser Marty McFly, el actor era Erik Stoltz, quien le daría vida a ese personaje, pero fue reemplazado y de inmediato hubo química con Lloyd.

“No conocía a Michael en persona y al verlo sentí una química inmediata”, aseguró Lloyd.

Michael J. Fox no pierde el sentido del humor, pero habló también de su enfermedad, la cual le fue diagnosticada en 1990; incluso, le dijeron sólo viviría cinco años más y han pasado más de tres décadas.

“El Parkinson es el regalo que sigue tomando, pero es un regalo, y no lo cambiaría por nada… Personas como Chris han estado allí mucho para mí, y muchos de ustedes lo han hecho. No se trata de lo que tengo, se trata de lo que me han dado: la voz para hacer esto y ayudar a la gente”, dijo Fox.