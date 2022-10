Red Bull violó el reglamento… ¿Castigarán a ‘Checo’ y Verstappen?

EXCELSIOR

El equipo Red Bull de Fórmula 1, donde militan el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez y el neerlandés Max Verstappen, quien se proclamó campeón del mundo el domingo, superó el límite presupuestario autorizado para la temporada 2021, lo que constituye una “violación menor” del reglamento, anunció este lunes la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) en un comunicado.

Oracle Red Bull Racing está en infracción procesal y menor del reglamento financiero (que rige el campeonato)”, indicó la FIA, que no anunció sanciones, pero que está determinando la línea de conducta a adoptar.

FIA completes review under the 2021 FIA Formula 1 Financial Regulations https://t.co/ShX1dIuttZ

— FIA (@fia) October 10, 2022