Por Mino D’Blanc

“Tuyo” es el nuevo sencillo de Mario Girón, mismo que ya está disponible en las plataformas digitales.

El talentoso cantante que ganó el reality show musical televisivo “La Academia 2024” y quien se ha consolidado como una de las voces jóvenes con mayor futuro en la industria de la música en español, ahora en su faceta como artista independiente, destacando su estilo por su interpretación elegante y poderosa, con “Tuyo” presenta una propuesta fresca en la que el protagonismo lo tienen el ritmo y la conexión natural entre dos personas.

La canción construye una historia de complicidad e intensidad emocional, invitando al oyente a un ambiente dinámico a través de una melodía pegajosa.

“Tuyo” compuesta por Raymundo Raygoza Flores y por Emiliano Ávila Lozano, quien además la produjo junto con Jorge Alejandro Nieves “Jano”, y que cuenta con la maestría de José María Ruiz en la sección de metales, marca una nueva etapa en la carrera de Mario Girón, quien apuesta por un sonido versátil y actual y confirma su evolución musical y su capacidad para conectar con nuevos públicos, no solamente en México, sino en todo el continente americano y en los países de habla hispana, sin perder su esencia interpretativa.