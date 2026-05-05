Se restablecen vuelos comerciales entre EEUU Y Venezuela

Ale Xilotl

El vuelo inaugural de la compañía American Ailines simboliza un progreso decisivo en el restablecimiento de los lazos económicos y culturales.

Miami, Florida. – En enero el presidente Trump ordenó al Departamento de Transporte que reabriera el espacio aéreo que rodea a Venezuela y explorar las posibilidades de restablecer los vuelos comerciales entre ambos países.

El subsecretario del Departamento de Transporte de E E.UU. para asuntos sobre políticas, Ryan McCormack, se reunió con directivos de la compañía American Airlines, el encargado de negocios de Venezuela en Estados Unidos para celebrar una ceremonia de inauguración con motivo del primer vuelo comercial a Venezuela en siete años.

Con el liderazgo del presidente TRUMP y del secretario Duffy, el Departamento actuó con celeridad para apoyar la reanudación segura de los viajes aéreos. Este vuelo operado por Envoy Air volara diario entre el aeropuerto Internacional de Miami y el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Venezuela.

El secretario de Transporte de Estados Unidos Sean P. Duffi señalo: hoy no se trata de un vuelo más, sino de un hito fundamental para fortalecer las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela y abrir nuevas oportunidades económicas en ambos países.

Así mismo dijo: “me siento orgulloso del trabajo que nuestro Departamento ha realizado entre bastidores para hacer realidad este vuelo inagural, y quiero agradecer a American Airline su compromiso constante con el mantenimiento de esta arteria comercial. Con el liderazgo histórico del presidente Trump, el futuro del transporte aéreo entre Estados Unidos y Venezuela nunca ha sido más prometedor. Estamos deseando ampliar este avance y poner en marcha más vuelos para los próximos meses”.

Por su parte el subsecretario de Transporte de Estados Unidos, Ryan McCormack. Este vuelo contribuirá directamente a la recuperación económica de Venezuela. El Departamento de Transporte de Estados Unidos espera seguir colaborando con nuestros homólogos venezolanos para aprovechar esta sólida base y abrir nuevas oportunidades”.

American se enorgullece de ser la primera aerolínea en reanudar el servicio entre Venezuela y Estados Unidos. Nuestro histórico regreso a Venezuela no habría sido posible sin los esfuerzos del secretario de Transporte Sean Duffi, del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y de los gobiernos de ambos países., afirmo Nate Gatten, vicepresidente ejecutivo de American Eagle, Bienes Inmuebles Corporativos y Asuntos Gubernamentales de American Ailines. American es la principal compañía aérea entre Estados Unidos y Latinoamérica.

Además de American Airlines, otras aerolíneas están mostrando gran interés de reanudar sus vuelos a Caracas y a otros destinos de Venezuela.