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Desde el acto oficial, realizado en Puebla, la mandataria fue enfática al fijar postura:

“Ninguna potencia extranjera nos va a decir a los mexicanos cómo nos gobernamos”.

Sheinbaum subrayó que el país mantiene una tradición de independencia y que esa convicción sigue vigente frente a presiones externas.

También dejó claro que la soberanía es un principio que no está sujeto a negociación:

Nada puede estar por encima de la soberanía y de los intereses del pueblo de México”.

Sheinbaum conmemora el 5 de mayo con mensaje contra intervención

En su discurso, la presidenta hizo alusión directa a la relación con Estados Unidos, al recordar momentos históricos de cooperación, pero marcando límites claros:

“A nuestros vecinos les decimos: recordemos el gran momento de nuestra relación entre Juárez y Lincoln”.

Al mismo tiempo, advirtió que la historia demuestra que el país responde cuando se trata de defender su independencia:

“La historia nos dice que el pueblo de México no se equivoca cuando se trata de defender la soberanía nacional”.

El discurso también incluyó críticas a actores internos que, según la mandataria, respaldan posturas de intervención externa.

En varios momentos, reiteró una misma idea: “a quienes buscan apoyo externo por no tener apoyo interno, están destinados a la derrota”.

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Ninguna potencia extranjera nos va a decir cómo gobernar: Sheinbaum en conmemoración del 5 de mayo

5 mayo, 2026 | 12:04 | José Fernando Franco Gutiérrez | UnoTV | CDMX

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La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que ningún gobierno extranjero puede dictar cómo se gobierna México, al tiempo que rechazó cualquier forma de injerencia extranjera, durante la conmemoración del 164 aniversario de la Batalla de Puebla, en un contexto marcado por tensiones recientes con Estados Unidos.

Desde el acto oficial, realizado en Puebla, la mandataria fue enfática al fijar postura:

“Ninguna potencia extranjera nos va a decir a los mexicanos cómo nos gobernamos”.

Sheinbaum subrayó que el país mantiene una tradición de independencia y que esa convicción sigue vigente frente a presiones externas.

También dejó claro que la soberanía es un principio que no está sujeto a negociación:

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“Nada puede estar por encima de la soberanía y de los intereses del pueblo de México”.

Sheinbaum conmemora el 5 de mayo con mensaje contra intervención

En su discurso, la presidenta hizo alusión directa a la relación con Estados Unidos, al recordar momentos históricos de cooperación, pero marcando límites claros:

“A nuestros vecinos les decimos: recordemos el gran momento de nuestra relación entre Juárez y Lincoln”.

Al mismo tiempo, advirtió que la historia demuestra que el país responde cuando se trata de defender su independencia:

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“La historia nos dice que el pueblo de México no se equivoca cuando se trata de defender la soberanía nacional”.

El discurso también incluyó críticas a actores internos que, según la mandataria, respaldan posturas de intervención externa.

En varios momentos, reiteró una misma idea: “a quienes buscan apoyo externo por no tener apoyo interno, están destinados a la derrota”.

Y amplió el señalamiento a otros sectores:

“A quienes se vanaglorian y defienden la injerencia externa (…) están destinados a la derrota”.

Sheinbaum enmarcó su mensaje en la historia nacional, recordando que México ha enfrentado distintos episodios de presión externa.

“Cada herida ha fortalecido el espíritu de este pueblo, decidido a ser siempre independiente”.

La mandataria mexicana insistió en que la defensa de la soberanía no sólo implica resistir presiones del exterior, sino también fortalecer al país desde dentro.

El posicionamiento se dio durante la ceremonia oficial por el aniversario de la Batalla de Puebla, donde la presidenta estuvo acompañada por su gabinete y mandos militares.

Menciona a Hernán Cortés

Durante su discurso la presidenta Claudia Sheinbaum también mencionó a Hernán Cortés y la Conquista al lanzar un mensaje directo a quienes, dijo, minimizan al pueblo mexicano o respaldan posturas externas, al advertir que esas visiones están condenadas al fracaso.

“Quienes buscan el apoyo externo por no tener apoyo popular en nuestro país están destinados a la derrota. A quienes reviven la Conquista como salvación, les decimos que están destinados a la derrota; a quienes creen que el pueblo es tonto, están destinados a la derrota, y quienes buscan reivindicar a Hernán Cortés y sus atrocidades, están destinados a la derrota”, afirmó.