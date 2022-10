Reforma va a configurar un Instituto Electoral verdaderamente democrático y no oneroso: Ignacio Mier

Arlette Hernández



El diputado Ignacio Mier Velazco, informó a la población sobre el proyecto de reforma político electoral que evalúa el Congreso de la Unión, durante una de las asambleas informativas, en Huauchinango, Puebla, que realizan los legisladores de Morena.



Ante los pobladores indicó que la finalidad es lograr un Instituto Nacional Electoral, INE, que no sea costoso, pero sí más democrático, imparcial, legal, transparente, equitativo e inclusivo.



En ese tenor, hizo hincapié en que la democracia la hacen los ciudadanos que participan y cuidan el desarrollo de los comicios, ciudadanizando verdaderamente el ejercicio participativo y no los funcionarios que están más preocupados por cuidar los intereses personales y partidarios.



“Los mandatarios son ustedes, el político que piensa que él manda se equivoca, manda el pueblo, por eso se hacen estas asambleas”, refirió.



El también coordinador del Grupo Parlamentario de Morena informó a la población que el órgano electoral le cuesta anualmente a los mexicanos 12 mil millones de pesos, además de poner en perspectiva la diametral diferencia de sueldos entre un funcionario de este instituto, que gana cerca de 100 mil pesos mensuales como vocal ejecutivo, frente al sueldo de un maestro que en promedio recibe 10 mil pesos mensuales.



Agregó que en el caso de los consejeros electorales, como el presidente Lorenzo Córdova Vianello, la suma global de su remuneración es de 450 mil pesos mensuales, en un país con tanta pobreza y desigualdad.



Por ello, apuntó que es de gran importancia que el pueblo este informado, que los representantes les compartan las razones de porque se propone una reforma de este tipo y los beneficios que traerá.



“Vamos a ajustar al Instituto, que sea un Instituto ágil, que no sea obeso, que no sea costoso y que no sea tan caro, y tan inflado como lo tenemos ahora, y que haga bien su trabajo”, manifestó.



Mier Velazco recordó que el INE interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para reclamar el recorte que las y los diputados realizaron a su presupuesto, además de solicitar un aumento de 4 mil 500 millones de pesos, en este marco, dijo, es que se necesita ordenar al órgano electoral.



“No estamos en contra de tener un instituto ciudadanizado, pero que sea de verdad y no lleno de hipócritas, que lo único que hacen es cuidar a sus amigos”, advirtió.



El coordinador de los diputados de Morena en San Lázaro también informó a los pobladores que el proyecto de reforma cuida el respeto y la participación efectiva de todas y todos los mexicanos, en especial de los sectores minoritarios y marginados.



“En la reforma electoral debe estar expresamente señalado el papel que se merecen, así como, la representación de los pueblos originarios a nivel municipal, estatal y federal”, indicó.



Finalmente, Ignacio Mier llamó a las y los ciudadanos a reflexionar con toda la información recibida si consideran necesaria una reforma en materia electoral, para que la democracia en el país verdaderamente garantice la imparcialidad, legalidad, transparencia, equidad, en cada uno de los procesos de elección futuros.