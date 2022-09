Video desde Puebla: No era necesario que Mónica Silva se excusara en discusión de la reforma al Poder Judicial, aseveró Miguel Barbosa

Erika Méndez

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta dijo que no era necesario que la diputada local, Mónica Silva Ruiz se excusara de participar en la discusión de la reforma al Poder Judicial.

En conferencia de prensa, dijo que de no haberlo hecho no hubiera viciado el procedimiento, pues no es una obligación.

Explicó que no existe el procedimiento de excusarse; sin embargo, externó que se utiliza de manera frecuente por decisión del legislador, a fin de no participar por los vinculados que tiene personales o de negocios en asuntos del Congreso.