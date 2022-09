Esterilizan mascotas en San Pedro Cholula

RDS/STAFF

San Pedro Cholula, Pue.- Con el objetivo de emprender acciones que fomenten el respeto e importancia del cuidado de las mascotas, y la tenencia responsable de animales de compañía, se llevó a cabo la “Jornada de Esterilización Gratuita para Perros y Gatos”, en la Junta Auxiliar de San Cosme Texintla.

A cargo de la Secretaría de Bienestar Sustentable y Sostenible, en esta jornada se entregaron 30 fichas a la ciudadanía para que sus mascotas recibieran este servicio sin costo, lo que representa un ahorro para los hogares y un beneficio a la salud.

Estos eventos se continuarán llevando a cabo en tres distintas Juntas Auxiliares de San Pedro Cholula, donde el propietario deberá presentar una identificación oficial, para comprobar que son vecinos del municipio y llevar a su mascota en ayuno de 8 horas, así como asistir al punto asignado a partir de las 8:00 am para la entrega de fichas.

Con estas acciones, el Gobierno de San Pedro Cholula que encabeza la Presidenta Paola Angon, refrenda el compromiso de contribuir a la prevención para la salud pública, respetando a todos los seres vivos.

Próximas jornadas:

Santa María Acuexcomac – 28 de septiembre del 2022 – 09:00 am a 01:00 pm

San Juan Tlautla – 30 de septiembre del 2022 – 09:00 am a 01:00 pm

San Agustín Calvario 7 de octubre del 2022 – 09:00 am a 01:00 pm