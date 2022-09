Que el candidato de Morena a gobernador de Puebla no sea impuesto por andar como “cola del secretario de Gobernación federal”, exigió Miguel Barbosa

María Huerta

El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, celebró el trabajo en el Consejo Nacional de Morena, cuyos consejeros vigilarán que se respete la voluntad ciudadana en la definición de candidaturas con rumbo al 2024.

“Y no por designación o ir de cola atrás del secretario de Gobernación”, aseveró.

Es por ello que los poblanos que consiguieron un lugar en el Consejo Nacional de Morena no tienen garantizada una candidatura en 2024.

Aseveró que las candidaturas en el partido serán elegidas por encuesta o consulta, no por imposición “y no por andar atrás del secretario de Gobernación, no por ser cola del secretario de Gobernación va ser candidato a gobernador o algo asi”.

Añadió que Morena tendrá que elegir a los mejores hombres y mujeres como candidatos a las alcaldías y diputaciones.

Pero también pidió a los consejeros nacionales que los perfiles que las candidaturas federales y senadores sean definidas con transparencia y no bajo descontrol.

Incluso, en obvia alusión, Barbosa Huerta exigió que el candidato a gobernador no sea designado por andar detrás de Adán Augusto López, el secretario de Gobernación federal.