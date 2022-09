Garantiza López Obrador recursos para programas sociales

Excelsior

Los recursos para programas sociales que brinda el Gobierno Federal están garantizados por lo que resta del sexenio, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Desde Jesús María, Nayarit, una de las zonas más marginadas del país, el titular del Ejecutivo dijo que el presupuesto del próximo año tiene asegurados los recursos para pensiones, becas, apoyos económicos y de apoyo para pequeños productores agrícolas, y programas de trabajo temporal.

“Ya se presentó el presupuesto que comprende todos estos apoyos, y va a haber presupuesto antes de que yo termine para el 24, pero después no sabemos, aunque va a ser muy difícil que no sigan apoyando, llegue quien llegue, pero es mejor aprovechar ahora y si van a tener este apoyo dos años, lo que resta del gobierno o un poco más pues hay que aprovecharlo”, afirmó López Obrador.

Dijo que, en gobiernos anteriores, el presupuesto se destinaba a mantener a grandes empresarios, y se decía que con ello se generaban empleos y se distribuía la riqueza, premisa que no se cumplía.

“La riqueza no es contagiosa, no es permeable, y si se llena el vaso ponen otro antes de que se derrame y se vuelve a llenar y ponen otro porque no tienen llenadera. Ahora no es así, ahora primero abajo. Los mandamos muy lejos con esa mentira, con ese engaño”, recalcó.