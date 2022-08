PRI nacional respalda a Murillo Karam y desestima su detención

RDS/STAFF La detención del ex Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, responde más a un tema político, que de justicia, ya que con ello no se da respuesta a las familias de las víctimas, afirmó la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), encabezada por Alejandro Moreno y Carolina Viggiano. A través de sus redes sociales, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del tricolor expresó su respaldo absoluto al ex Procurador, y advirtió que “no nos quedaremos callados ante un Gobierno que utiliza el aparato de Estado en contra de los opositores”. En ese sentido, la dirigencia del Revolucionario Institucional dijo que “esperamos que las autoridades dejen de ejercer acciones selectivas y den con los responsables materiales de los hechos”. El CEN del instituto político puntualizó que “hoy, al Gobierno de Morena le sirve irse contra el ex Procurador, mañana será contra cualquier opositor o ciudadano que les incomode”.