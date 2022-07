Verania Luken platica sobre su personaje Virginia en “Vecinos”

Por Mino D’Blanc

La actriz sonorense Verania Luken da vida a Virginia en la exitosa teleserie de comedia “Vecinos”, producida por el talentoso y experimentado Elías Solorio, para Televisa.

Ella además es una extraordinaria intérprete y salvaguardora del Jazz, género musical del cual hasta tiene su propia banda.

La décimo tercera temporada de “Vecinos” se transmite todos los domingos a las 19:30 horas por “las estrellas”.

Platicamos con ella gracias a las finas atenciones de la licenciada Rocío Rangel, de Televisa.

MD’B: Vuelves a participar en una temporada más de “Vecinos” con tu personaje Virginia y con el que seguramente algunas personas se identifican.

VL: Así es, regresamos en esta décimo tercera temporada con varias sorpresas, mucha diversión, nuevos personajes. Se integró Edgar Vivar, que son palabras mayores y ahora está don Ignacio López Tarso, está Raquel Garza, están las gemelas Ana y Bertha Ocaña que son las hermanas de nuestro Benito y que están ahí en un filme dirigido por Franky Rivers, llega la ex de Rocko al edificio. Tenemos ahí unas cuotas de mantenimiento que no se quieren pagar; ya saben que doña Magda es medio canalla o canalla y media y le cuesta mucho soltar el dinero. Es una comedia muy divertida de enredos.

MD’B: ¿Pensaste hacer más temporadas de “Vecinos” después que tu primera participación fue en la quinta?

VL: Sí. Yo pensé que era un personaje de uno o dos capítulos y era un personaje pequeño. En la sexta pararon mi personaje, pero a partir de la séptima temporada he estado y vamos por más.

MD’B: ¿Qué le has aprendido a Virginia?

VL: El no ser convenenciera, porque Virginia es muy convenenciera y siempre actúa ahora sí que redundantemente a su conveniencia, pero es una característica general en este cosmos que es “Vecinos”, o sea todos actúan a conveniencia propia.

MD’B: ¿Qué cosas de Virginia tiene Verania Luken y qué cosas no tiene?

VL: Híjole… (ríe). Yo creo que esta onda de la coquetería y para donde más le convenga a ella es a donde va a apuntar la flecha. Estaba con Germán y ahí vio que ya no iba a poder crecer económicamente, entonces le echó los perros al Borre y se quedó con él. Creo que eso me falla, me falla todavía.

MD’B: ¿Qué les aprendes a actores como el maestro López Tarso, a Edgar Vivar, César Bono, que son grandes?

VL: La virtud más grande que tienen todos ellos es la humildad que tienen como artistas, como figuras públicas, como actores, como creadores. Son unas personas muy sencillas, muy buena onda, muy lindos, todo el tiempo están compartiendo conocimiento con los demás que los rodeamos. A los actores más jóvenes que estamos alrededor de ellos nos están ayudando a sacar las escenas adelante, a dar intenciones, la manera de interpretar el guion. Yo estoy muy agradecida de estar ahí, trabajando con estos monstruos del teatro y la televisión.

MD’B: ¿Han platicado de una décimo cuarta temporada de “Vecinos”?

VL: Sí; vamos a empezar a grabar próximamente una nueva temporada y estamos también encaminados con el productor Elías Solorio en un nuevo proyecto que está protagonizado por Mayrin Villanueva, Pedro Sicard, Pablo Valentín, entre otras estrellas nuevas y yo ya estoy ahí con un personaje que es hipster; es una oficinista muy hips, al tanto siempre de la tecnología, es una botanera compulsiva que en eso sí se parece a mí al cien por ciento, es la que siempre está ofreciendo comida en la oficina. El proyecto está muy padre; la comedia que vemos en “Vecinos” es mucho humor blanco, las bromas son en un tono muy familiar y en este nuevo proyecto ya se le subió un poco el tono, está un poco más liberada la comicidad. Se va a estrenar en octubre.

MD’B: Interesante que seas cantante de Jazz, tengas tu banda y además te dediques a actuar en el género de la comedia.

VL: Yo estoy muy contenta en lo del Jazz. Con lo de la pandemia ya ves que lo perdimos todo los dos años; no hubo escenarios, ni foros, ni ningún evento en el que pudiéramos estar. Este año 2022 empezó bien; estamos arrancando otra vez hacia el ritmo que teníamos, espero que vengan muchos festivales, proyectos y estar también en los clubes de Jazz de la Ciudad de México.