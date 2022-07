Luis Manuel Ávila platica de su personaje Fabián en “¿Tú crees? Enredos de Diez?”

Dicha serie de comedia se estrena el domingo 31 de julio a las 19:30 horas por “Las Estrellas”

Por Mino D’Blanc

El experimentado actor Luis Manuel Ávila da vida a Fabián “El Carnisalchipescapolloro” en “¿Tú crees? Enredos de Diez”, serie de comedia que se estrena el próximo domingo 31 de julio a las 20:00 horas y a partir del domingo 7 de agosto serán transmitidos dos capítulos a las 19:30 horas por “Las Estrellas” en los “Domingos de Sofá”.

Fabián es tan dicharachero como extrovertido. Es el encargado del área de perecederos, mismo que atiende con mucho ánimo. En sus tiempos libres es DJ de fiestas de barrio y su lema es ser “Fabián con F de fiesta”. Aunque lo ignora, alguien del lugar está secretamente enamorado de él.

Platicamos con Luis Manuel Ávila gracias a las finas atenciones de la licenciada Denisse Cabrera, de Televisa.

MD’B: ¿Cómo llegó a tu vida “¿Tú crees? Enredos de Diez”?

LMA: Igual con casting, con invitación como todos los personajes. Había que hacer un Carnisalchipescapollero para ver cómo me salía y yo creo que funcionó bastante bien porque nos logramos insertar en este universo de “Una Familia de Diez” que ahora se va a llamar “¿Tú crees? Enredos de Diez”.

MD’B: ¿Qué tanto tiempo te costó aprenderte el trabalenguas de palabras que tiene por oficio tu personaje?

LMA: (ríe) Fíjate que eso ya lo tenemos bastante practicado, depende de lo que nos toca hacer y en esta ocasión como dices, ese trabalenguas me ayudó para ponérselo a Fabián y yo creo que la gente en cuanto lo conozca también lo va a querer como yo. Yo creo que en algún momento de nuestra vida a todos nos sucede con que nos encontramos palabras largas y difíciles de aprender y pronunciar y más en nuestra lengua hispana y en lenguas de nuestro México que tenemos palabras aztecas, mayas, en náhuatl, y tenemos que lograr decir el trabalenguas, pero sí tenemos palabras increíbles. Tenemos un lenguaje increíble, maravilloso y el poder desarrollarlo es fabuloso. Hay palabras cuyo uso ya no es constante, pero es bien bonito a través de un medio como el que hacemos como lo es la televisión el poder traerle a los chavos que sigan ese maravilloso lenguaje que tenemos adaptado obviamente al universo que estamos haciendo.

MD’B: Tomando en cuenta que los personajes protagónicos de esta serie son Plutarco y Gaby de “Una Familia de Diez”, ¿qué tanto cambia la estructura y el formato de ese programa a este?

LMA: Lo bonito ha sido eso; creo que el universo ya lo tienen bastante construido con “Familia de Diez” y en esta ocasión como estamos haciendo los personajes de un supermercado vamos a hacer la unión para lograr un multiuniverso en donde también llega gente de “Simón dice” y de “Renta congelada”, entonces va a estar bien padre en donde “¿Tú crees?” se convierte en una gran universo que se amplia de “Familia de Diez” a una familia como de 500 que ya somos.

MD’B: Tú haces el personaje de Fabián.

LMA: Exacto, yo soy Fabián con F de Fiesta. Es el encargado de la carnicería, de toda la cuestión de carnes dentro del supermercado y como tampoco tenemos tanto personal me encargo de la carnisalchipospescadería; todo lo que tenga que ver con carne me lo echo yo.

MD’B: ¿En qué te pareces a Fabián y en qué no te pareces?

LMA: Fabián es un cuate muy fiestero que siempre se la pasa en fiesta. Nos parecemos mucho que a los dos nos gusta oír música. Una de las características de Fabián es que siempre anda con sus audífonos, a la menor provocación escucha música; dentro de esa música la que más le gusta es la cumbia, a él le encantaría ser sonidero. A todo le encanta meterle ritmo, a todo le quiere meter música. Entonces esa parte musical yo creo que también nos identifica bastante. Él es cumbiero, él es de barrio, de Tepito, de toda esa gente que nos pone alegre el corazón con los ritmos, con los dichos; cuando interactúa Fabián con la gente a través del micrófono ya no escuchan tanto la canción, sino lo que va diciendo. Cada que aparece hay cinta y hay ritmo. Eso es Fabián, una fiesta que representa a todos los mexicanos, donde queremos de repente olvidarnos un ratito de nuestros problemas, nos dedicamos un rato a la fiesta y después regresamos con más pilas y con más brío de los que nos toca hacer en nuestras responsabilidades, eso es Fabián. Es un cuate demasiado sencillo y en eso también somos muy similares; es muy honesto, es muy amigo, solidario, es buena onda y creo que esa parte también era fácil poder retratarla. Ya la parte fiestera que yo Luis Manuel no lo soy tanto, pero Fabián sí; él sí dentro de toda la reunión le encanta andar jugando con la gente y cotorreándosela y demás. Uno de los principales atractivos también de Fabián es que no se da cuenta de toda la fuerza que tiene para atraer a la gente y eso también lo utiliza en su negocio.

MD’B: ¿Te basaste en alguna persona de la vida real para crear el personaje?

LMA: Exacto. Yo creo que como todos los actores le pongo mucha observación y le voy poniendo cositas de cada una de las personas que luego vemos en el metro, o en la calle, en los mercados para poder ir construyendo a ese personaje y así se ha ido haciendo en ese caso. No fue una persona en específico, sino varios detalles de algunas personas. Una de las principales características de Fabián es que se la pasa hablando, es muy cantinfliesco, habla demasiado, muy simpático y a veces le entiendes y a veces no; eso es bonito poder hacerlo cuando habla Fabián y la cara del que está enfrente cuando lo escucha se queda como “¿qué me está diciendo?” y eso es muy padre hacerlo.

MD’B: ¿Este programa puede ser el que queda en lugar de “Una Familia de Diez”?

LMA: Fíjate que no. La sorpresa es que Jorge Ortiz de Pinedo aunque ha tenido un poco de problemas de salud, se la pasa trabajando, grabando, intentando, así que esta es una pequeña pausa porque él también va a tener un momento en nuestro programa y va a ser muy sorpresivo encontrarlo en el universo de “¿Tú crees?”, pero ellos siguen grabando “Una Familia de Diez” afortunadamente. Jorge ha encontrado la fórmula perfecta comandado de nuevo por su hijo Pedro Ortiz de Pinedo y han logrado inyectar perfectamente a Jorge para no afectarse tanto su cuestión de salud y que siga participando y que siga haciendo cosas. Jorge tiene obviamente esos pequeños lapsos, pero la verdad cuando grabó con nosotros lo vi súper fuerte, muy entero, muy completo, con el humor que lo caracteriza, a fin de que tenemos todavía mucho humor de Jorge Ortiz de Pinedo para disfrutarlo.

MD’B: ¿Por qué la gente tiene que ver “¿Tú crees? Enredos de Diez”?

LMA: La verdad no es una obligación que lo vean, pero sí es una gran invitación a que se diviertan, porque es un programa muy divertido, muy familiar. Tenemos un ambiente increíble. Desde que empezamos grabaciones y todo el ambiente que se vivió ya nos sentíamos como viejos conocidos todos los que participamos en la serie, comandados por Dany Luján, Ricardo Margalef y Tadeo Bonavides, pero yo creo que tiene mucho futuro una serie como está. Muy al estilo de “Una Familia de Diez” todos estamos en todos los capítulos, dosificados obviamente para que la gente nos pueda acompañar obviamente en cada una de las aventuras que hacemos. Entonces todos los personajes estamos en todos los capítulos. Quien no presencie un programa como este yo creo que sí se va a lamentar. Háganos el favor de acompañarnos a partir de este domingo 31 de julio porque las noches de los domingos van a ser muy divertidas con el universo de “¿Tú crees? Enredos de Diez”.