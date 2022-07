Campeones de la NFL, Rams, firman al quarterback mexicano Luis Pérez

ESPN

El mariscal de campo mexicano, Luis Pérez tendrá otra oportunidad en un campo de entrenamiento de NFL

El mariscal de campo mexicano, Luis Pérez, regresa con Los Angeles Rams, equipo campeón de la NFL. Luis Pérez deberá ganarse su lugar en la plantilla definitiva de cara a la temporada en el campo de entrenamiento.

La información la dio su ex equipo los New Jersey Generals de la USFL, donde Luis Pérez estuvo jugando luego de no conseguir un lugar en Detroit Lions en 2019.

A nivel universitario, Luis Pérez jugó para Texas A&M-Commerce del 2016 al 2017, guiando a los Lions al campeonato nacional en su última campaña. Recibió el Trofeo Harlon Hill en el 2017 como el mejor jugador universitario a nivel División II de la NCAA.

El quarterback recibió en primera instancia de los Rams una invitación al minicampamento para novatos a prueba en 3018. Luego de arribar a las instalaciones del club con los reclutas de draft y otros invitados a prueba del cuadro angelino, Luis Pérez firmó su contrato.

En aquel momento, el agente del jugador mexicano también dijo que el quarterback recibió, una invitación al minicampamento de los Detroit Lions, pero eligió asistir con los Rams.

Justo al año siguiente fueron los Lions que le dieron una nueva oportunidad. En 2019, tras el abrupto final de la AAF, el mariscal de campo fue reclamado por el equipo del Este de la Nacional; llegó a la agencia libre cuando los Philadelpha Eagles, que también lo probaron, optaron por el veterano Cody Kessler. No quedó en el roster de ninguno de los equipos.

En la AAF, Pérez completó 135 de 258 envíos para 1,460 yardas, con cinco touchdowns y seis intercepciones en ocho partidos.

En abril de este año los Generals de la USFL lo reclutaron para tomar las riendas de la ofensiva luego de la lesión del mariscal titular Ben Holmes. El 16 de abril, en el primer partido de la temporada, Luis Pérez lanzó el primer pase de anotación de la liga de reciente creación.

En nueve partidos completó para 1,200 yardas, 9 TD, una intercepción y un promedio de pasador de 105.6.