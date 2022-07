Ambulantes advierten que este viernes volverán a las calles pese a la policía

María Arévalo

Al grito de “queremos trabajar”, los informales decidieron colocar un poco de mercancía en la calle 8 poniente y 5 de mayo, advirtieron que nuevamente mañas saldrán, aunque existan policías municipales y estatales.

En entrevista, Teresa Martínez, una de las ambulantes, señaló que hasta el momento no han provocado al gobierno municipal, como lo ha hecho el ayuntamiento con represalias, señaló.

“Nosotros lo que queremos es que Ulises y Jorge Cruz Lepe nos den la cara para seguir trabajando, como él lo pida y no provoquemos problemas, en cambio no lo ha hecho, hasta ahorita no nos da la cara”, enfatizó.

Señaló que el desplegar tantos elementos de seguridad y retirar la mercancía a uno de sus elementos es una provocación, pero dijo que no van a dar pauta a que el ambulantaje provoque conflictos.

Ante esto, indicó que lo único que buscan es trabajar y no ocasionar problemas, por ello están dispuestos a estar en una zona donde no causen conflictos.