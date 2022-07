‘Checo’ Pérez reacciona ante el ‘ajuste’ de un huesero en CDMX

Excelsior-Adrenalina

Sergio ‘Checo’ Pérez reaccionó a un video en el que se ve a un “huesero” ayudando a un “paciente” a “acomodarle el cuello” en el Parque de los Venados de la CDMX.

Tras una publicación en redes sociales, el material fue visto por el piloto de Red Bull, quien reaccionó al método del “huesero” con un: “¿Ya estás listo campeón?”.

En el material se le pide al “paciente” que se acueste sobre una caja de cartón; ya “acomodado”, el husero le jala el cuello de una forma vistosa.

Por otro lado, este viernes, el piloto mexicano no tuvo una gran sesión de entrenamientos en el circuito de Silverstone del GP de Gran Bretaña. Po la mañana, el tapatío finalizó en la posición 12 y en la segunda tanda en séptimo.

¿El problema? Para el piloto mexicano es el auto.

“Checo” admitió que no es un buen comienzo de fin de semana y admitió que Ferrari se ve fuerte, pero esperan igualarlos en la clasificación.

