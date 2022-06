El CCU de la BUAP será sede del encuentro Biker

El sábado 25 y domingo 26 de junio habrá exhibición de motocicletas clásicas, exposición fotográfica, cortometrajes, conciertos al aire libre y funciones de cine

Por primera vez, en el Complejo Cultural Universitario (CCU) de la BUAP se llevará a cabo un evento conmemorativo a la Cultura Biker. El sábado 25 y domingo 26 de junio, diversas agrupaciones llevarán a cabo una exhibición de motocicletas clásicas, exposición fotográfica, cortometrajes, conciertos al aire libre y proyección de películas.

Organizado por el Colegio de Antropología de la BUAP, BUAP Librerías y la Coordinación de Vinculación Académica del CCU de la BUAP, en colaboración con diversas agrupaciones de motociclistas, este evento pretende compartir con el público cómo se organizan los grupos, su participación en la vida social a través de la acción comunitaria, la inclusión de las mujeres en la rodada, lo que significa para ellos la motocicleta y diversos aspectos del mundo Biker.

Desde el inicio del movimiento Biker se establecieron principios o normas no escritas, que les permiten considerarse un grupo o tribu urbana con unos fundamentos en común. Según el Moto club insensibles, la motocicleta, más que ser un medio de transporte, es un escape de la realidad, para algunos puede ser un sueño, anhelo o modo de vida.

“Como definición, este es un vehículo de transporte, de combustión para dos personas, pero en la realidad es muy diferente, es muy compleja su definición, porque, para algunos puede ser un sueño, un anhelo, un modo de vida, un medio de transporte, no solamente es eso. Para mí la motocicleta es mi “desestrés”, mi confidente, mi forma de dejar de pensar en los problemas, en cuestiones laborales, es algo que me conmueve, que me llena de alegría”, comentó Alejandro Sánchez, integrante del Moto club Insensibles.

El evento Cultura Biker. La motocicleta, rodar y la sociabilidad iniciará el 25 de junio, a las 11:00 horas, con la exhibición de motocicletas clásicas y la proyección de cortometrajes en la megapantalla. A las 12:00 horas se inaugurará la exposición del Concurso de Fotografía Biker, y una hora después habrá funciones de cine. A las 14:00 horas habrá conciertos con los grupos Mack-R, Raúl Orihuela, Pólipos y The Peludos Fur Experience-Tributo a Nirvana. El domingo 26 de junio se proyectarán las cintas Easy Rider y Quadrophenia. Para más información consulte: https://www.complejocultural.buap.mx/.