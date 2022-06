Mi “Bitácora de Futuro”: Píldoras teatristas optimistas, para sopesar en el tiempo

RELATO TEATRAL

Autor Bayardo Quinto Núñez

*PERSONAJES*

-Madre

-hija Melania

-Sobrina Josefina

-Nieta Ma. Paula

-Nieta Renata Lucía

-Empleada Remigia

– Amigo de la familia Flavio

*SE ABRE EL TELÓN*

Bajo la escandalosa lluvia, que, se derramaba a raudales desde los cielos y en casa de Melania, la mamá, Josefina, Ma. Paula, Renata Lucía, el amigo y empleada, todos en el comedor redondo de madera almorzaban. La empleada Remigia servía. Era toda una algarabía familiar. Y desde el comedor una vez todos sentados hicieron su teatro familiar gesticulando.

“UNICO ACTO”

MADRE.- La hipocresía es maligna. Es mejor tener buenas vibraciones para con los demás.

HIJA MELANIA.- Si te ignoran, no hagas caso, sigue tu rumbo, que un día todo se acaba y el mundo continua.

NIETA Ma. PAULA.- Ayer fuiste útil, hoy ya no, que ironía de la vida.

NIETA RENATA LUCÍA.- No desperdicies tu tiempo en nimiedades, dejad.

AMIGO DE LA FAMILIA FLAVIO.- Dejad que las cucarachas se las lleve el río.

MADRE.- Si fueras diamante tal vez caerías bien.

HIJA MELANIA.- El atropello es para ignorantes.

SOBRINA JOSEFINA.- ¿Será qué sólo tú lo sabes? Verdad.

NIETA Ma. PAULA.- No sean ignaros, con terneza se logra humanizar.

NIETA RENATA LUCIA.- ¿Si fueras sabio, cual sería el camino? Escoge tú. Apártate del mal, y sabe…descúbrelo.

AMIGO DE LA FAMILIA FLAVIO.- El optimismo es la lleva de todo.

MADRE.- Mejor que la frustración se transforme en felicidad, paz cordura.

EMPLEADA REMIGIA.- El desorden con orden es bueno, pero es mejor esto ¿? Descúbrelo y descúbrete.

HIJA MELANIA.- Mejor paguen la deuda pendiente con la realidad.

NIETA Ma. PAULA.- ¿La sabiduría dónde está?. Por eso nunca quedan bien.

NIETA RENATA LUCÍA.- No seamos sólo espejismo o maquillaje. Maquillar es una mentira que Dios no perdona. Por eso el orbe anda cada día que pasa en anti paz. Es mejor ser sincero

MADRE.- Nadie tiene la ultima verdad. Somos del mundo, pero no el mundo.

NIETA Ma PAULA.- Por qué la equidad no es justa.

HIJA MELANIA.- Si te ignoran se mejor que ellos, brinda tu mano.

AMIGO DE LA FAMILIA FLAVIO.- Qué estará pensando la humanidad. Sólo Imagínense eso. Lo discurrido será de ustedes.

MADRE.- No subastemos antes de tiempo, ni lo que no nos compete.

EMPLEADA REMIGIA.- Verdaderamente El camino está lleno de espinas. Cuidado…

NIETA Ma PAULA.- No sean mentirosos, la mentira es del diablo. Como la pongan, expresen siempre se descubre.

NIETA RENATA LUCÍA.- No paguemos lo que no debemos, ese adeudo moral, social, material y etcéteras que lo paguen esos o esas…!

Cada quien, cuando intervenía hacia los diversos movimientos de manos, cuerpo como un síntoma de sentimiento puro a lo que gesticulaba cada quien. Ese lenguaje corporal adornó al teatro que montaron desde el comedor, y le dio animosidad.

*SE CIERRA EL TELÓN*

Del autor Bayardo Quinto Núñez