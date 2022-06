UDLAP realiza talleres remediales para complementar el aprendizaje práctico de los estudiantes

Staff/RG

Con el objetivo de reforzar la formación práctica de los estudiantes inscritos en los cursos prácticos de los ciclo de primavera 2020 a la fecha, las Licenciaturas de Artes Culinarias y Administración de Hoteles y Restaurantes de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), brindan a sus estudiantes, durante los meses de junio y julio, talleres remediales que permite a los jóvenes experimentar la aplicación de los conocimientos adquiridos durante la modalidad Online los últimos dos años.

Los talleres remediales no forman parte del plan de estudios y tienen la finalidad de complementar el aprendizaje práctico de los estudiantes en relación con los conocimientos teóricos aprendidos durante la enseñanza de emergencia remota. Algunas de las características de estos talleres son: No tienen costo, solo se pueden tomar estos talleres si se cursó la materia relacionada con el mismo, son opcionales, por lo tanto, no contarán con calificación numérica ni se emitirá comprobantes, constancias, transcript o cualquier documento de carácter oficial.

En este verano, las Licenciaturas de Artes Culinarias y Administración de Hoteles y Restaurantes de la UDLAP, brindan 25 talleres diferentes cada uno de ellos con una duración de 530 horas, impartiéndose en las instalaciones de cada uno de los cursos. “Durante 48 semanas los estudiantes que cursen estos talleres remediales podrán perfeccionar sus técnicas y métodos bajo la supervisión de los instructores”, comentó la Mtra. María del Carmen Morfin Herrera, directora académica del Departamento de Turismo de la UDLAP, quien además dio a conocer algunos de los talleres que se imparten: Bases culinarias, Repostería en distintos niveles, Operación del Hostal San Andrés, Somellier, así como diversas cocinas de especialidad: italiana, francesa, asiática, entre otros.

“Sin duda, el éxito de los talleres se debe al compromiso de los estudiantes, chefs instructores, profesores, coordinadores y auxiliares de los laboratorios del departamento de Turismo en la Escuela de Negocios y Economía. Esta experiencia presencial e inmersiva permite que nuestros estudiantes continúen de manera equilibrada y asertiva su desarrollo profesional para el semestre de otoño 2022”, comentó la Directora Académica de la UDLAP.