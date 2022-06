En Martes Ciudadano, Miguel Barbosa apoya a negocio de comida de mujeres mixtecas

-Jenifer Báez y su socia emprendieron un proyecto en la zona del mercado de La Acocota, en donde les dan trabajo a personas de la tercera edad

-“Las puertas del gobierno están abiertas”, expuso el señor José Luis Gutiérrez, quien fue atendido directamente por el mandatario estatal en Casa Aguayo

RDS/Staff

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Hace dos meses, Jenifer Báez Martínez emprendió, junto con su socia, un negocio de comida mexicana a un costado del mercado La Acocota; motivada por la buena respuesta que ha tenido de parte de los comensales de la zona, este día acudió al “Martes Ciudadano” del gobernador Miguel Barbosa Huerta para solicitarle su apoyo y así poder ampliar su proyecto.

Visiblemente emocionada, la joven de 25 años contó, tras ser atendida por el mandatario, que el negocio ofrece molletes, chilaquiles y enchiladas, por mencionar algunos platillos, los cuales, dijo, se sirven de manera instantánea, pero sin perder su calidad.

Báez Martínez y su socia dan trabajo a las personas de la tercera edad en su negocio, y lo harán también cuando logren ampliarse a las opciones de espacio que les brinde el gobierno estatal, a fin de apoyar a este sector de la población.

“Estuve trabajando antes de todo esto en el INAPAM y veía esta problemática social, que estas personas no tenían un ingreso fijo, ni tenían alguien que viera por ellos, es una población abandonada, por ello vino toda esta sección que sea específicamente para esa población, con el objetivo de ayudar a su salud mental”, explicó.

“LAS PUERTAS DEL GOBIERNO ESTÁN ABIERTAS”: BENEFICIARIO

DE “MARTES CIUDADANO”

“Vengan a apoyarse acá con nuestro gobierno, las puertas están abiertas”. Ese fue el llamado que hizo a las y los poblanos el señor José Luis Gutiérrez López, quien este día fue atendido de manera directa por el gobernador Miguel Barbosa Huerta, a quien le solicitó apoyo para atender su salud.

Tras acudir a Casa Aguayo, el señor, quien padece artritis y tiene problemas con su columna, destacó que la sociedad ahora sí es atendida por un gobernador, a diferencia del pasado, cuando las autoridades no tenían acercamiento con la gente.

Gutiérrez López fue canalizado a la Secretaría de Salud para recibir la atención médica correspondiente, situación que le agradeció al mandatario estatal: “agradezco que el señor gobernador nos reciba y nos permita expresar lo que tenemos”, expresó.

BARBOSA HUERTA CUMPLE AL SER CERCANO A LA GENTE: DOÑA HIPÓLITA

Por su parte, la señora Hipólita Barrios Navarrete, quien vive en la junta auxiliar de San Baltazar Tetela, acudió al “Martes Ciudadano” del titular del Ejecutivo local para solicitar el apoyo para tramitar las escrituras de su propiedad, debido a que carece de dinero para obtenerlas.

Después de ser escuchada y atendida por el gobernador, doña Hipólita sostuvo que Barbosa Huerta cumple lo que siempre ha comentado: ser cercano a la gente, sobre todo con la que más lo necesita.

“Me da mucha alegría que me haya atendido el gobernador, me da mucha alegría que me dé ese apoyo, que me ayude porque no tengo esos recursos para hacer mi escritura”, comentó.

GOBERNADOR BRINDA APOYO PARA QUE MENOR DE EDAD CONTINÚE CON TRATAMIENTO MÉDICO

Otra de las personas que este día acudió a Casa Aguayo, sede del Poder Ejecutivo, fue la señora Karina Camargo, quien le solicitó apoyo al gobernador Miguel Barbosa Huerta para que su sobrino- menor de edad- continúe con un tratamiento médico que requiere.

Llamó a la sociedad poblana, sobre todo a la que tiene necesidades, a que se acerque al gobernador Barbosa Huerta para que les pueda brindar la ayuda que necesita.