Staff/RG

En mayo de 2022, el Índice Nacional de Precios Productor (INPP) Total, incluyendo petróleo, aumentó 0.93 % mensual y 10.52 % anual. En igual mes de 2021 creció 0.81 % a tasa mensual y 6.10 % a tasa anual.

A tasa mensual y por grupos de actividades económicas, los precios de las Actividades Primarias subieron 1.21 %, los de las Actividades Secundarias, 1.25 % y los de las Actividades Terciarias, 0.21 por ciento.

El Índice de Mercancías y Servicios de Uso Intermedio, incluyendo petróleo, incrementó 1.43 % a tasa mensual y anual 13.15 por ciento.

En mayo de 2022, el Índice de Mercancías y Servicios Finales, incluyendo petróleo, creció 0.72 % a tasa mensual y 9.48 % anual.

NOTA AL USUARIO

Como se informó de manera oportuna, dadas las medidas adoptadas por el INEGI ante el estado de emergencia sanitaria originada por la COVID-19, a partir de abril de 2020 y mientras dure esta contingencia, la medición del Índice Nacional de Precios al Productor (INPP) seguirá utilizando medios electrónicos como el internet, correo electrónico, teléfono y otras tecnologías de la información para obtener sus cotizaciones, en tanto sea posible retomar la visita directa a los comercios. Los resultados se publicarán con base en el Calendario de Difusión de Información Estadística y Geográfica y de Interés Nacional establecido por el Instituto.

Desde abril de 2020 y aún en mayo de 2022, la recopilación de precios enfrentó el cierre temporal o la limitación de actividades en los establecimientos donde el INEGI cotiza los productos del INPP de manera regular, por lo que se utilizaron los medios electrónicos mencionados. Lo anterior impidió el acceso al precio de un grupo de artículos. El cierre de los establecimientos ocurre durante este periodo de contingencia por realizar actividades económicas no esenciales, otras medidas sanitarias o voluntad de la o el dueño del negocio. La falta de precios se distribuyó entre todos los genéricos y estadísticamente solo afectó a aquellos que representan 0.72 % de los genéricos del INPP. Estas medidas se apegan a las recomendaciones propuestas por los organismos internacionales.

A partir de la siguiente publicación, ya no aparecerá el apartado nota al usuario en la que se referencia la afectación de la no respuesta por la pandemia de la COVID-19 que se incluyó desde el 7 de abril de 2020. Lo anterior, debido a que las industrias han abierto de forma regular y la no respuesta se encuentra en los rangos previstos por el diseño estadístico del INPP (15 por ciento). En caso de volver a una situación similar, el INEGI tomará las medidas pertinentes para informar sobre su impacto.