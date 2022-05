Detienen y golpean a presunto ladrón en Amozoc.

Sadit González

Vecinos de la colonia San Jacinto perteneciente al municipio de Amozoc detuvieron a un sujeto señalado de robarse chapas y cables en la zona.

Ciudadanos lo detuvieron cuando intentaba hacer de las suyas en su colonia y le propinaron su respectiva tunda.

Colonos refieren que la patrulla tardó alrededor de 40 minutos en acudir al auxilio.

Es de referir que para las patrullas municipales no hay combustible, por eso no llegan rápido, pero las patrullas de tránsito sí tienen, debido a que se la pasan a vuelta y vuelta sobre la federal a Tehuacán extorsionando a los automovilistas, vía que no les corresponde y es de jurisdicción de vialidad estatal.