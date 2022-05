Ordenan retirar biografía no autorizada de Vicente Fernández

Quién

Mientras que la serie de Televisa El último rey, El hijo del pueblo lidera los ratings de la televisión nacional, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial habría ordenado el retiro de la biografía no autorizada de Vicente Fernández escrita por la periodista argentina Olga Wornat . Este hecho podría sentar un precedente en contra de la serie de Juan Osorio que protagoniza Pablo Montero ya que la orden para retirar los libros de las estanterías sería el uso de una fotografía y el nombre de Vicente Fernández .

El periodista Javier Poza difundió información respecto de la orden que el IMPI habría enviado a Editorial Planeta para retirar de la venta los ejemplares del libro El último rey Biografía no autorizada de Vicente Fernández . La razón no tiene nada que ver con el contenido del texto de la argentina Olga Wornat , sino exclusivamente por la portada en la que aparece una fotografía del cantante fallecido el 12 de diciembre de 2021 en traje de charro y el uso de su nombre, lo que implicaría una violación al uso de su imagen y su marca.

“Hoy estoy en posibilidad de informarle acerca de este asunto, de primera mano tengo esta información que indica que el IMPI, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, le ordenó a Editorial Planeta retirar de circulación todos los libros de El último rey, la biografía no autorizada de Vicente Fernández, escrita por Olga Wornat, por temas de derechos de autor y uso de marca, única y exclusivamente, referentes a la portada, donde aparece una foto de Vicente Fernández y el uso de su nombre”, explicó Javier Poza. De confirmarse este hecho, podría sentar un precedente en el tema legal que involucra a la familia Fernández en contra de Televisa, ya que intentó que se impidiera el estreno de la primera temporada de la serie El último rey, El hijo del pueblo , sin éxito, en marzo pasado.

“Televisa afirmó públicamente con falsedad no estar notificados pero la verdad es que presentó una demanda de amparo contra las medidas buscando obtener una suspensión para orden transmitir la ilegal bioserie y no lo consiguió”, expresó en su momento, la defensa de los herederos de Vicente Fernández. El despacho DTC Del Toro Carazo adviertió que cada acto de desacato de la empresa, que argumentó que no había recibido ninguna notificación sobre procedimiento alguno, tendría consecuencias legales.