Violeta Isfel es hospitalizada

A través de sus historias de Instagram, Violeta Isfel compartió que se encuentra hospitalizada.

Fue el miércoles 11 de mayo cuando dio a conocer por medio de un video en el que se le puede ver con una bata y recostada en una cama de hospital, que había llegado al nosocomio para ser atendida.

Violeta mencionó entonces las causas que la llevaron al lugar, ”Desde que empecé lo de Las Estrellas Bailan en Hoy, el primer día ahí me agarró una diarrea así como rara y vómito, entonces me atendieron en Televisa, me dieron un antibiótico y todo y los siguientes días estuve como bien, hidratándome y así”, comenzó.

Y continuó dando detalles de su salud, ”Pero la semana pasada a finales me empecé a sentir mal, como que no recuperaba el hacer del baño normal, seguía como con diarrea, literal agua, y dije esto no está bien, me voy a deshidratar. Bajé de peso muchísimo, me empecé a asustar”.

Sin embargo todo empeoró el martes por la noche, ”Llegué seca, llegué con un nivel de deshidratación que no le deseo a nadie, entonces me sacaron sangre, toda la que pudieron, no se podía porque resulta que mis venitas se secaron igual, entonces no había como manera de canalizarme hasta que ya lo lograron. Y se la han pasado hidratándome porque lo más preocupante de todo es la deshidratación severa que traía”, explicó.

Así habló Violeta sobre su salud:

Sobre el diagnóstico que le dieron los doctores, Violeta explicó, ”Me han tenido hidratándome como si no hubiera un mañana, me hicieron todos los estudios pertinentes… Estaban preocupados porque fuera un parásito y resulta que no… Tengo amibas, dos amibas, algo así me dijo el médico”.

Y concluyó explicando, ”las amibas suceden cuando comes algo que no limpiaron bien y yo me comí un pollo. Entonces tengan mucho cuidado porque ahorita tienen que desinfectar todo porque hace mucho calor”.

Violeta mencionó que se encuentra mucho mejor, ”Voy muy bien, ya estoy recuperándome cada vez más. Dice el doctor que estoy respondiendo bien, que lo más seguro es que me den de alta mañana (es decir, este jueves), entonces ya eso es como un alivio muy grande”, finalizó.