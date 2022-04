El Secretario General se reunirá con Putin y Zelenskyy

PRNewswire

El Secretario General de las Naciones Unidas se reunirá el próximo martes 26 de abril con el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergy Lavrov, y después será recibido por el presidente de Rusia, Vladimir Putin. El día 28 hará lo propio con los homólogos ucranianos, Dmytro Kuleba y Volodymyr Zelenskyy, informó este viernes la Oficina el Portavoz de las Naciones Unidas.

António Guterres viajará a Moscú el lunes 25 y, al día siguiente, “sostendrá una reunión de trabajo y un almuerzo con el ministro del Exterior Sergey Lavrov, y será recibido por el presidente Vladimir Putin”, anunció la portavoz de la Oficina Eri Kaneko en conferencia de prensa.

Kaneko explicó que el objetivo de Guterres es hablar sobre la guerra en Ucrania para buscar la manera de detener los enfrentamientos.

“Quiere discutir con los líderes qué pasos se pueden dar ahora mismo para silenciar las armas, ayudar a la gente y permitir que los que quieran salir tengan un paso seguro”, abundó.

Cuando se le preguntó si el gobierno ruso había puesto algún requisito para el encuentro, Kaneko aseguró que no hubo ninguna condición.

En cuanto a cómo se conformará la delegación que viajará a Moscú, la ONU indicó que aún se está definiendo pero aclaró que será reducida.

“El anuncio se hizo hace apenas un rato, los arreglos son complicados, los preparativos para un viaje de esta naturaleza son extremadamente complicados”, explicó.

Visita a Ucrania

Según la misma Oficina, el titular de la ONU viajará después a Ucrania, donde el día 28 se reunirá con el ministro de Asuntos Exteriores del país, Dmytro Kuleba, y después será recibido por el presidente, Volodymyr Zelenskyy

Estas reuniones se producen después de que el 19 de abril pasado, António Guterres solicitó a los presidentes de Rusia y de Ucrania que lo recibieran en Moscú y Kyiv, respectivamente.

“Se entregaron sendas cartas a las Misiones Permanentes de la Federación de Rusia y Ucrania. En esas cartas, el Secretario General pidió al presidente Vladimir Putin que lo reciba en Moscú y al presidente Volodymyr Zelenskyy que lo reciba en Kyiv”, reveló en esa ocasión la oficina del portavoz.

Para Guterres, en un momento “de gran peligro y consecuencias, le gustaría discutir medidas urgentes para lograr la paz en Ucrania y el futuro del multilateralismo basado en la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional”.

El Secretario General ha insistido en destacar que tanto Ucrania como la Federación de Rusia son miembros fundadores de las Naciones Unidas y que siempre han apoyado con firmeza a la Organización.

La iniciativa de la visita forma parte de los buenos oficios del Secretario General y refleja su compromiso desde que empezó el conflicto.

Previo a su viaje a ambos países, el Secretario General visitará Ankara (Turquía), donde, el 25 de abril, será recibido por el presidente Recep Tayyip Erdoğan.

Tregua para la Pascua Ortodoxa

Sobre el llamamiento a una tregua para la Pascua Ortodoxa, Kaneko dijo que Guterres está “decepcionado no tanto porque no se escuche su llamamiento personal, sino porque los civiles no pueden escapar de esas zonas y la ayuda que la ONU está lista para entregar no puede llegar”.

La tregua solicitada por Guterres era originalmente de cuatro días, empezando el jueves, y busca básicamente permitir el paso seguro de todos los civiles dispuestos a abandonar las zonas de enfrentamiento y permitir la distribución segura de asistencia humanitaria en las zonas más afectadas por el conflicto, como Mariúpol, Kherson, Donetsk y Luhansk.

La Organización ha declarado estar preparada para enviar convoyes de ayuda humanitaria durante este periodo a esas zonas y que ha presentado planes concretos las partes en conflicto.