Los Ángeles Azules estrenan nuevo tema; el reto es no perder la esencia, dice Elías Mejía

Entre luces, sets, máquinas de humo y decenas de personas del equipo de producción, Los Ángeles Azules comenzaron la filmación del video de “Esa parte de mí”, que hoy estrenan y en el que se acompañan de Sofía Reyes y Esteman.

Ahí, el cantautor colombiano Esteban Mateus Williamson, mejor conocido como Esteman, describió a MILENIO lo que significó trabajar con Los Ángeles Azueles y qué lo llevó a componer la canción en la que funden sus estilos.

“Trabajar con Los Ángeles Azules es un sueño absoluto. Recuerdo la primera vez que vine a México, por allá de 2013, y los empecé a oír en todas partes. Me compré un disco de ellos de duetos con Ximena Sariñana, Kinky, Lila Downs, y me volví fan. Además, como colombiano, la cumbia es un género parte de nuestras raíces y es muy folclórico, y el acercamiento a través de Los Ángeles Azules a la cumbia fue maravilloso, fue otra forma de escuchar el género, el sentimiento, con canciones muy melodramáticas y un color diferente”.

Esteman compuso “Esa parte de mí” hace tres años y lo hizo inspirado en el clásico sonido de Los Ángeles Azules. Gracias a eso, y al apoyo de Camilo Lara en el primer arreglo, decidió mover las piezas para que la canción llegara a oídos de la agrupación y de Sofía.

Mientras que Elías “El Doc” Mejía Avante, en otra pausa de la filmación, compartió a MILENIO cuál es el secreto detrás del constante éxito de su grupo y qué representan las colaboraciones en la historia actual y en el futuro de la agrupación.

“Secretos no hay. Somos una familia que tiene ganas de salir adelante con los recursos económicos que tengamos. No hay secretos, no hay nada, esto es de aguante. De aguante porque al principio, en Iztapalapa, nos decían: ´No los vamos a contratar, tocan feo’ y sí, tocábamos feo”, dijo el músico.

Y añadió: “Somos una banda que tiene un poquito más de 41 años. Toda la familia ha pasado por cosas muy buenas, otras más o menos y unas muy malas. Intentamos sacar música nueva, pero no encontrábamos el caminito. Hicimos varios intentos por 2008, 2009, y llegamos a Seitrack en 2012, esos 3,4 años estuvieron muy complicados”.

Sin embargo, se plantearon evolucionar y esa mentalidad los llevó a un hito definitorio para su historia; la colaboración con Saúl Hernández en “Entrega de amor”. Colaboración que al principio fue descalificada por muchos, pero que se convirtió en un éxito y fue la chispa que desató las fusiones con Belinda, Horacio Palencia, Guaynaa, Natalia Lafourcade, Nicki Nicole, Miguel Bosé y, ahora, Esteman y Sofía Reyes.

“En el 2010 o 2011 yo ya tenía la intención de hacer lo de los duetos. Aunque mis hermanos no estaban de acuerdo”, recuerda “El Doc”, quien enfatiza: “Esa fue nueva vida para Los Ángeles Azules, los duetos. Luego hicimos lo del sinfónico y fue una bomba terrible. Ahora estamos en la época de hacer cumbia con nuevos duetos, diferentes a nuestro estilo. Las nuevas agrupaciones vienen empujando muy duro, hay mucho artista muy joven, los urbanos, y ¿dónde estamos nosotros? Son retos que hemos estado adquiriendo, pero sin perder nuestra esencia. Ese es nuestro mayor reto; no perder la esencia en la cumbia con lo nuevo”. _

Cuatro décadas

Con el video que realizaron hace unas semanas, mantienen la celebración por más de cuatro décadas en el gusto del público.

Sofía Reyes y Esteman

“Es una letra muy coqueta, pero hay mucho sufrimiento. Habla de esa parte de mí que no tiene remedio, que se te sale de las manos con tu pareja”, dice el compositor.