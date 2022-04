¡Un boleto a Qatar 2022! Dan a conocer fecha del repechaje entre Costa Rica y Nueva Zelanda

Medio Tiempo

Se definió una de las fechas de los repechajes intercontinentales. El duelo entre Nueva Zelanda y Costa Rica por un puesto en el Mundial de Qatar 2022 se disputará el 14 de junio, se anunció este miércoles.

¿Cuándo se juega el Repechaje de Concacaf vs Oceanía?

El play-off intercontinental se había programado para el 13 o 14 de junio en Doha, pero no había una fecha definitiva, misma que la federación neozelandesa de futbol confirmó en Twitter la fecha de la repesca.

The date has been set for the @FIFAWorldCup Qatar 2022 Intercontinental Play-Off 💪🇳🇿🇨🇷 pic.twitter.com/dhp3LjN8zS

— New Zealand Football (@NZ_Football) April 20, 2022