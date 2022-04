Lenny Kravitz pasea por calles de la Ciudad de México

Quién

Algunos habitantes y transeúntes de la avenida Revolución, al sur poniente de la Ciudad de México, fueron sorprendidos este miércoles con la presencia de Lenny Kravitz . El rockero estadounidense paseó por el rumbo de Mixcoac, según dio cuenta en sus redes sociales, aunque no ha revelado el motivo de su visita a la capital del país.

Lenny Kravitz sorprendió a sus fans mexicanos al publicar este miércoles en sus redes sociales una imagen suya, mientras camina por la avenida Revolución en la Ciudad de México. Vestido con pantalón de cuero negro, camiseta sin mangas, lentes oscuros y sus característicos dreadlocks , el rockero de 57 años, a quien acompañaba personal de seguridad, pasó frente a los negocios ubicados en esta parte de la colonia Mixcoac.

En su cuenta de Instagram , el intérprete de The chamber y Again acompañó su fotografía con la frase “1:52 pm. Ciudad de México” , sin dar más detalles del motivo de su visita a la capital. La última vez que Lenny Kravitz se presentó en concierto en la Ciudad de México fue en abril de 2018, como parte del tour Raise Vibrations , tras una ausencia de 16 años, ya que se presentó en el Estadio Azteca en 2002. Algunos usuarios de redes sociales captaron al cantante estadounidense y compartieron las imágenes en redes sociales. Hasta ahora el músico no ha comunicado el objetivo de su visita a la Ciudad de México.