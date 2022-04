“El demonio en el espejo” se estrena a nivel nacional el jueves 21 de abril

Por Mino D’Blanc

El próximo jueves 21 de abril se estrena bajo el sello Cinépolis Distribución a nivel nacional en las salas cinematográficas la película “El demonio en el espejo”, dirigida por Andrew Mecham y Matthew Whedon.

-Elenco: está integrado por un experimentado reparto en producciones de horror/terror y ciencia ficción. Entre ellos, Addy Miller (“The Walking Dead”, 2010), la pequeña Elizabeth Birkner (“Night Sky”, 2018), Jan Broberg (“Iron Man”, 2013 y “Abducted in Plain Sight”, 2017), Philip Brodie (“The zombie diaries 2”, 2011) y Aimee-Lynn Chadwick (“Return of the Living Dead: Necropolis”, 2015).

Es una película de terror que lleva como premisa “¿Qué pasaría si el mal se apodera de los espejos de tu casa?”, resultando una cinta que mantiene al espectador al filo de la butaca, ya que una entidad demoniaca saldrá de los espejos y nadie querrá ser testigo del hecho.

-Sinópsis: después de la muerte de su madre, Olive y Clare son enviadas a casa de su única y lejana tía hasta que su padre pueda ir por ellas. Además de su desolado aspecto, su temporal residencia tiene algo peculiar: todos los espejos están escondidos o completamente cubiertos; así, la estadía de las dos hermanas poco a poco se torna insegura, extraña y lúgubre. Una noche, una de las hermanas libera sin saberlo a un poderoso demonio que tiene sed de sangre.

-Sobre los directores: Andrew Mecham y Matthew Whedon han demostrado en sus anteriores trabajos un gran interés en mantenerse en la dirección y producción del género de terror. En “El demonio en el espejo” cuentan con un diseño de arte que logra una gran atmósfera terrorífica y asfixiante debido a que toda la acción ocurre dentro de una gran mansión.

La producción corrió a cargo de Parallelogram y Tremendum Pictures.