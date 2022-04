PRI votará contra la reforma eléctrica mañana o el próximo domingo, advierten

RDS/STAFF El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (GPPRI), reiteró su compromiso con los miles de mexicanos y por ello sus legisladores estuvieron presentes en la Cámara de Diputados para defender lo que verdaderamente le conviene a México y examinar que aquí estarán el próximo domingo para votar en contra de la Reforma Eléctrica, iniciativa que no le conviene a este país. En voz del diputado y presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y del coordinador parlamentario, Rubén Moreira Valdez, la bancada sostuvo que está a favor de las energías limpias, del medio ambiente, de la competitividad, de que se respete la Constitución y la ley. El líder nacional dijo que las y los legisladores del PRI están convencidos, después de discutir por más de siete meses esa iniciativa de reforma, que en beneficia, ni impulsa la competitividad, ni genera el empleo, ni ofrece oportunidades para que el sector productivo participar “Nosotros estamos aquí listos para el debate y que el pueblo de México sepa que quién cambió esa fecha, fue Morena”, reiteró Alejandro Moreno. En su oportunidad, el coordinador Moreira Valdez, reconoció a la bancada tricolor su presencia y disposición para estar este lunes en la Cámara de Diputados y evitar la posibilidad de que no los dejaran pasar al recinto legislativo. Asimismo, el diputado federal afirmó que el GPPRI no tiene preparadas reservas porque, subrayó, vamos a votar en contra. Sobre el aplazamiento de la discusión de la Reforma Eléctrica, explicó que, a petición del presidente de mesa directiva, Sergio Gutiérrez Luna, se convocó a la Junta de Coordinación Política y que, en dicha reunión, el partido Morena debe posponer la discusión de la reforma hasta el proximo domingo 17 de abril. Rubén Valdez detalló que se abrieron varias rondas de discusión, se hicieron consultas entre los partidos, se dijeron que pudiera ser el lunes, pero, dijo, la decisión final fue que se realizó el domingo a las 10 de la mañana.