En México se consumen 1,970 metros cúbicos de agua por persona al año

Staff/Rossi

UDLAP rinde homenaje al académico-investigador Dr. René Reyes Mazzoco.

Cholula, Puebla; a 12 de abril de 2022.- En el marco del XV Congreso Nacional e Internacional de Ingeniería Química, Alimentos, Ambiental y Energía (CONIIQUAAE), la Universidad de las Américas Puebla brindó la conferencia Reuso de aguas residuales: oportunidades y retos, a cargo de la Dra. Itzel Márquez, egresada de la Licenciatura y de la Maestría en Ingeniería Química de la UDLAP, quien destacó que el agua es sin duda uno de los recursos que está muy intricado en nuestra vida: “de acuerdo a estadísticas arrojadas por el indicador medioambiental Huella Hídrica, que mide la cantidad de agua utilizada en un bien o servicio, Estados Unidos es el país que más agua consume, teniendo alrededor de 2,483 metros cúbicos por persona por año; mientras México se encuentra más abajo ya que se consumen 1,970 metros cúbicos de agua por persona al año”, comentó la Dra. Itzel Márquez, quien además enfatizó que de manera global se consumen casi 7,450 kilómetros cúbicos de agua al año.

También habló sobre lo que pasa con esta agua utilizada. “De estos 7,450 kilómetros cúbicos de agua al año, el 44% realmente se consume o se evapora, pero el 56% termina siendo residual que se tiene que desechar de alguna manera; sobre esto damos una cifra muy dura, pero cerca del 80% del agua residual en el mundo se desecha devuelta al medio ambiente en algún río o en el océano sin ningún tratamiento y con todos los contaminantes”, afirmó la egresada UDLAP.

Algo que destacó la egresada UDLAP es que “en México tenemos un montón de plantas de tratamiento, existe mucha infraestructura, pero no están trabajando a la capacidad que deberían trabajar o no se les está dando el mantenimiento, y esta era una de las cosas que trabajaba con el Dr. René Reyes, rehabilitar mucho de esa infraestructura que teníamos porque en realidad en México no se está tratando el agua a la calidad que se debería de tratar antes de regresarla a los diferentes cuencos de agua y esto ha traído problemas en los recursos que tenemos”.

Habló de los 2 problemas que han traído el mal manejo de los recursos hídricos: contaminación y escasez del agua, “tema del cual se estima que alrededor de dos terceras partes de la población mundial viven en áreas que experimentan escasez de agua por lo menos una vez cada año; y en lo que respecta a México podemos ver que en todo el país se experimenta escasez”.

Finalmente, la Dra. Itzel Márquez destacó que si queremos alcanzar el desarrollo sostenible, una de las áreas claves en la que tenemos que enfocarnos es el agua; “esto se refleja en los objetivos y en la agenda de desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, entre los que destacan dos referidos específicamente a agua: el número 6 a agua limpia y saneamiento, el cual reconoce que 1 de cada 3 personas no tiene acceso a agua potable salubre adecuada para beber; que 2 de cada 5 personas en el mundo no disponen de una instalación básica para asearse; y que más de 670 millones de personas tampoco tienen instalaciones adecuadas de saneamiento o drenaje. Y el número 14 que se reconoce que el océano impulsa los sistemas mundiales que hacen de la tierra un lugar habitable para el ser humano”.

Cabe comentar que en el marco del XV CONIIQUAAE, la Universidad de las Américas Puebla, a través de su Departamento de Ingeniería Química, Alimentos y Ambiental y del comité organizador estudiantil; rindieron homenaje al Dr. René Reyes Mazzoco, académico destacado de este departamento que dejó un gran legado a la comunidad universitaria y a la sociedad, tanto con la impartición de sus clases, la asesoría a sus alumnos o con el desarrollo e implementación de sus proyectos de investigación, entre los que destaca: la planta de tratamiento de agua residual y la construcción del humedal artificial en la UDLAP; el diseño y desarrollo de un proceso sustentable para el tratamiento anaeróbico-aeróbico del agua residual de la Empacadora San Marcos S.A. de C.V; o la consultoría sobre esquemas y plantas de tratamiento a distintas empresas en México y el extranjero, entre las que se encuentran VW de México, BASF de México y la Minera Yanacocha SRL, en Cajamarca Perú. “Dedico esta conferencia homenaje con mucho cariño al Dr. René Reyes Mazzoco, quien fue mi asesor de tesis de licenciatura y maestría, mi mentor, mi colega, y a quien agradezco mucho lo que soy, lo que hago, donde estoy, así como la pasión que tengo por la investigación y la preocupación por los recursos de agua; por lo que para honrar al Dr. René Reyes esta ponencia trató de algo que siempre le apasionó a él: el agua”, comentó la Dra. Itzel, conferencista invitada.