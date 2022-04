Video desde Puebla: Detienen a presunto ladrón en Tepatlaxco y el presidente amaga con dejarlo escapar

Presidente de Tepatlaxco deja huir a supuesto ratero atrapado por la gente pic.twitter.com/jIUuTookgI — DesdePueblaMx (@DesachyRoberto) April 11, 2022

Sadit González

Pobladores de Tepatlaxco de Hidalgo Puebla se encuentran reunidos afuera de la presidencia municipal, debido a que, supuestanente, el presidente quiere dejar en libertad a un presunto ladrón.

A decir de algunos ciudadanos se sabe que el amante de lo ajeno ingresó a robar y causó destrozos dentro del Santuario ubicado sobre la Amozoc-Nautla a la altura de Tepatlaxco.

Luego de detenido fue ingresado a los separos de la comandancia, pero acusan al presidente René Ramírez Coyotl de querer dejarlo en libertad, a pesar que es señalado por los pobladores.

“El presidente no nos quiere dar la cara se esconde y nosotros no nos vamos a mover hasta que el ratero sea castigado conforme a la ley, ya estamos hartos de estos delincuentes y que René no haga nada y solo esté en el puesto de adorno”, dijo un vecino.