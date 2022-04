DJ Moska platica sobre su canción “Mi tierra” Feat. Markem y La Gurú

Por Mino D’Blanc

DJ Moska promueve “Mi tierra”, su nuevo sencillo en el que tiene la colaboración de su paisana colombiana, la cantante La Gurú y del artista venezolano Markem.

En conferencia virtual con medios de comunicación platicó sobre la canción, las colaboraciones, su música y todo lo que viene para él en 2022.

Agradecemos las finas atenciones del licenciado Miguel Ángel Hidalgo, de Sony Music, para la realización de nuestro trabajo periodístico.

-Sobre el tema “Mi tierra”:

DJM: Estoy muy feliz, estoy muy orgulloso de lo que ha conseguido “Mi tierra” en estos pocos días. Partiendo del punto de que fue por un sello independiente, somos artistas independientes, la canción ha tenido una muy buena acogida, tenemos muy buenos números en Spotify, en YouTube. La gente está apoyando mucho la canción, la están compartiendo en sus redes sociales y la están escuchando y se están sintiendo orgullosos. He recibido muy buenos comentarios de que les mueven vibras, de que se identifican mucho con la canción, entonces creo que es una buena señal.

-¿Cómo se dio la colaboración bilateral entre tú y los otros dos artistas?

DJM: Fue un trabajo muy bonito. La Gurú que es la cantante y yo somos colombianos y Markem es venezolano, entonces es una colaboración Colombia-Venezuela. La canción es una mezcla de toda esa cultura latina que nosotros tenemos, el arpa que es como el sonido principal de esta canción es de una canción folklórica muy típica de Venezuela, del maestro Simón Díaz que se llama “Mi querencia” y lo que hicimos fue tratar de adaptar esta hermosa arpa en electrónica y bueno, el resultado fue increíble. Cuando Markem y yo hicimos esto, el beateo listo, cuando lo escuchamos dijimos “wow, suena genial, pero aún le falta algo para que esta canción sea a otro nivel”. Ahí fue cuando buscamos a La Gurú, la cual es una gran cantante y compositora, ella escribió todo este tema y bueno, ella hizo lo suyo, lo que mejor sabe hacer y como decimos en Colombia “la rompió”, o sea, hizo algo increíble y es el resultado y es la canción que ahora ya se puede escuchar en todas las plataformas digitales y pueden ver el video y todo.

-El aprendizaje o la anécdota que nunca olvidaría de haber trabajado con Markem y con La Gurú:

DJM: Más que trabajar con ellos, porque yo ya he trabajado con Markem y con La Gurú es la primera canción que saco, ya tenemos mucha música juntos, tenemos unas cuatro canciones más juntos DJ Moska y La Gurú; más que eso, lo que más disfrute de hacer la canción fue la oportunidad que tuve de poder viajar a lugares que no conocía mientras hacía el video. Nosotros cuando lo hicimos fuimos a lugares muy exóticos de Colombia que no conocía y que quedé enamorado, que parecen sacados de una película de ciencia ficción, tipo “Avatar”. Pienso que esa fue la experiencia más chévere que tuve al realizar este proyecto, porque conocí muchos lugares y no solamente eso; cuando yo fui a grabar este video yo no iba a grabar lo musical, sino toda una estética de cada lugar que visitamos. Eso fue toda una organización logística increíble; yo andaba con mi maquina de mezclar al hombro, que es gigante. Teníamos que llegar a lugares donde teníamos que rentar una planta eléctrica para poder trabajar. Éramos un equipo como de 7 personas para poder realizar este video y lo hicimos muy bien. Son videos que si ustedes los ven les van a encantar. Son sets de casi dos horas en lugares hermosos que sé que a la gente les van a encantar. No solamente fue hacer el video de la canción, sino también hacer este contenido para ustedes. Entonces tener la oportunidad de ir a tantos lugares, fue lo mejor.

-Así como se inspiró en una historia como esta enfocada en Colombia, ¿piensa inspirarse en un futuro en otros países donde su música se escucha fuertemente?

DJM: Para mí sería un honor y un orgullo poder trabajar con un artista mexicano y procurar lo mismo que hicimos con “Mi tierra” y poder también desplegar toda esta belleza en el video y poder mostrar los lugares hermosos de México que sé que tiene lugares increíbles; yo amo toda la Riviera Maya, he querido siempre ir a las pirámides de Chichen Itza y no he podido ir (ríe), pero me encantaría, yo amo la música mexicana, amo la banda, amo la ranchera, entonces sería muy chévere ver cómo suena la música electrónica, ese house que yo hago con ese tipo de música. Sé que hay muchos DJ’s electrónicos mexicanos muy buenos y para mí sería un honor trabajar con ellos. La verdad es que tengo mucho amor por el pueblo mexicano, la comida es increíble, la gente muy amistosa y cuando se trata de las fiestas la pasión del mexicano es increíble, yo creo que no tienen sin igual en el mundo. Son muy apasionados por la música electrónica; la última vez que estuve ahí fue en EDC 2020, antes de la pandemia, y wow, el público fue increíble.

-La responsabilidad que tiene con este tema para hacerle pasar buenos momentos al público, tomando en cuenta lo de la pandemia y todo el caos mundial que se vive.

DJM: De este tema me he puesto un trabajo al hombro y es tratar de compartir este mensaje por medio de la canción, tratar de esparcir lo que queremos expresar en el video que es básicamente amar, honrar y disfrutar los paisajes de Latinoamérica, disfrutar nuestra cultura. Si ven el video se van a dar cuenta de los paisajes que buscamos mostrar de mi país Colombia que es donde grabamos el video y es un tributo no solamente a Colombia y a Venezuela, sino a toda Latinoamérica, porque al final nosotros los latinoamericanos tenemos muchas características en común, tenemos muchas cualidades en común. Entonces este trabajo es el gran reto que tenemos en la canción de llegar a todos los rincones de Latinoamérica, de llegar a todos los países y de que todo el mundo pueda disfrutar de esta canción, que puedan compartirla con orgullo y que la puedan tener como un tipo de himno para los latinoamericanos.

-Sobre si tiene planeado presentarse próximamente en México:

DJM: Por ahora no tenemos nada seguro. El próximo mes estaré en México pero no tocando, sino promocionando mi canción “Mi tierra”, estaré en CDMX realizando varias ruedas de prensa, varias giras de medios y tal vez cerremos unos shows en algunas ciudades, pero sí la verdad estoy muy ansioso de saber en dónde serán y qué shows serán, porque cada vez que voy a México es un gol, cada vez que voy a México me siento muy bien y es increíble tocar mi música allá porque la gente la recibe muy bien. Tengo mucho amor por México.

-¿Por qué meter instrumentos orgánicos a su música?

DJM: Yo creo que más que todo es por crear emociones en la gente, en las personas. “Mi tierra” no es la primera canción que yo hago con un instrumento folklórico grabado. Si tienen oportunidad los invito a que busquen mi canción “Acordeäo” que hice junto a DJ Tiësto, la cual ya tiene por lo de Tomorrowland más de 26 millones de streams, en Spotify le ha ido muy bien. En ella grabé un acordeón en vivo que es muy famoso en la costa colombiana, en el caribe colombiano y se van a dar cuenta cómo suena de bonito la música típica con la música electrónica. Cuando tengan la oportunidad, métanse a Spotify, vean en YouTube el video. Tiësto lo tocó en Tomorrowland y la gente encantada. Otra cosa de esta música es que a los europeos les encanta escuchar el folklor en la electrónica y esto lo vienen haciendo desde hace rato. Yo dije “¿por qué si esto es de nosotros, por qué no también lo hacemos?”, entonces yo vengo desde hace rato trabajando varias canciones con muchos instrumentos folklóricos. Y sí se siente la diferencia, aunque hay muchos softwares que se acercan y le hacen justicia a otros instrumentos, pero nunca van a poder igualar a lo real, a lo grabado, al instrumento tocado por una persona, a esa humanización que le da la interpretación del artista cuando está tocando el arpa, el acordeón, la guitarra, etcétera. Entonces quiero tener ese común denominador en mis canciones; varias de mis canciones no tienen instrumentos en vivo, pero varias de las que se vienen lo tienen; flautas, gaitas, guitarras, entonces para que estén pendientes.

-¿Con qué cantante femenina mexicana le gustaría hacer una colaboración?

DJM: Hay varias artistas mexicanas que me encantan. La primera que se me viene a la mente es Carla Morrison, tiene una voz increíble; de ahí me gusta mucho una artista que es nueva y se llama Ángela Aguilar.

-¿Cómo ve la música electrónica actualmente y después de una pandemia mundial?

DJM: Pienso que está pasando por un excelente momento porque la gente viene de estar encerrada, de no poder ir a las fiestas, de no poder rumbear, de no poder disfrutar, entonces evento que hagan evento que se va a llenar porque la gente no va a querer parar en la casa un sábado, porque ya estuvieron mucho tiempo encerrados. La gente está escuchando ahora mucho más música electrónica en las plataformas digitales, entonces yo pienso que es un buen momento para sacar música no tanto en cantidad, sino de calidad.

-Su opinión sobre el gran momento artístico por el que está pasando Colombia:

DJM: Colombia viene, no sé si vaya a sonar esto como creído, pero haciendo las cosas muy bien musicalmente, no solamente en el reggaetón, sino en otros géneros, tenemos muchos artistas que nos están representando a nivel mundial y la están rompiendo como decimos aquí, y no solamente J Balvin, Maluma o Shakira, sino muchos más que se me escapan los nombres. También tenemos muy buenos productores musicales, muy buenos compositores que están trabajando junto a grandes artistas hoy en día. Esta película que está basada en la cultura colombiana que gane el premio a “Mejor Película Filmada” y a “Mejor Soudtrack” también es demasiado, demasiado, demasiado orgullo para nosotros; es una película increíble, me encantó cuando la vi, me identifiqué en muchas cosas y el soundtrack es muy bonito. La verdad mí el principio, de manera personal, la canción nos habla de Bruno, me parecía buena para una película de niños, pero ver el impacto que tuvo en el mundo y en lo que se convirtió no me lo esperaba, pero eso pasa cuando se hacen las cosas bien, con amor y con pasión y cuando el talento humano que está detrás de esa música es excelente.

-Sobre si le gustaría combinar la música electrónica con la música ranchera:

DJM: Me encantaría, me encantaría poder hacer algo con Ángela Aguilar, me gusta mucho Espinoza Paz, me gustaría también trabajar junto a Carla Morrison. Hay un chico que se llama Ed Maverik que es increíble, su música es tan orgánica, está en su estilo como hipster, bohemio, me encantaría trabajar con él; estoy seguro que sonaría muy bien con electrónico, auténtico, fino.

-Proyectos para DJ Moska en los próximos meses:

DJM: Se viene mucha música bajo el nombre mío, solamente con mi nombre. Se viene mucha música con instrumentos orgánicos. También se vienen un par de shows en Europa, también en Colombia y en otros países. Acabo de estar en el Miami Music Week en donde tuve como cinco shows; me fue muy bien, la música sonó increíble. Algo muy chévere es que en los sets que tocaba el setenta por ciento es música que no he sacado, mía, de mi autoría y la gente la recibió muy bien, entonces esa es muy buena señal. Vienen grandes colaboraciones; es que no puedo decir muchas cosas porque me matan (ríe).

-¿Por qué se puso de nombre artístico DJ Moska y sobre todo porqué Moska con K?

DJM: A mí me dicen Moska por mi apellido; mi apellido es Amesquita. En el colegio me decían “la mosquita”, después pasó a “mosquita” y al final “mosca”, entonces saqué lo bueno de lo malo y decidí ponerle como mi nombre artístico. Yo sé que al principio mosca suena como algo feo, porque es una mosca y un insecto así no inspira nada chévere, pero cuando tú ya ves el nombre con toda la música, con toda la película, por decirlo así, ya creo que cambia todo ese pensamiento. Decidí quedarme con ese nombre que es único, así pienso yo. Y me lo puse con K para diferenciarme de mosca con C.

-¿Qué debe tener una canción, qué debe tener una música, sea cover o sea de DJ Moska para que la grabe?

DJM: Lo más importante es que cuando yo escucho una canción y me gusta mucho el instrumento, me la imagino en mi cabeza sonando en electrónica; hago una producción en mi cabeza de esa canción y ese es como el primer paso. El segundo es que sea único, sea algo que yo diga “wow, en electrónica no se ha escuchado o se ha escuchado poco entonces resultaría innovador”.

-Sobre considera si a los latinos los están jalando a nivel mundial porque están de moda o por el trabajo que están haciendo.

DJM: La gente sí piensa mucho eso de que estamos de moda por el reggaetón y bla bla bla, pero yo vengo trabajando desde hace 10 años y he logrado cosas desde hace 8 o 9 años. Hace 10 años toqué en Tomorrowland, hace 9 años toqué con Tiësto y sigo trabajando con él. He trabajado con gente muy grande, he hecho remixes para J Balvin, para Luis Fonsi con “Despacito”, para “Mi gente”, he trabajado con Mayor Laser, he tocado en todo el mundo y todo eso lo he logrado no porque sea latino, sino porque a la gente le ha gustado mi música. Es más, en el mercado en el que yo me muevo ser latino no es bueno, porque estamos en un mercado en el que reinan y está lleno de los artistas de Estados Unidos, los artistas europeos, los holandeses, los suecos, los franceses, bla bla bla bla; entonces los latinos tenemos que hacer cuatro veces más el trabajo que ellos hacen para poder llamar la atención, y cómo llamamos la atención, con nuestro talento, con nuestra música. Así fue como yo llamé la atención y no por ser latino. Es muy chistoso porque hay mucha gente que escucha mi música y dice “¿éste man es latino? ¿Moska es colombiano? No, ahora sí estoy orgulloso; yo pensé que era europeo, yo pensé que era de otro lado, bla bla bla” y es increíble ver los comentarios de que la gente no sabe que yo soy colombiano y cuando se dan cuenta que lo soy, se sorprenden 10 veces más y es muy bonito eso. Considero que es por mi talento, por mi estilo único, por mi música, porque al final en la música electrónica no te suma ser latino.

-¿Se imagina su música para soundtrack de película?

DJM: Esa respuesta es obvia; yo creo que a cualquier artista le encantaría ir al cine, ver “Avangers”, “Matricks”, “Avatar” o una película muy buena y ver que funcione la canción de uno. Es increíble, me encantaría cien por ciento.

-El mensaje que da a través de la canción y el video de disfrutar el mundo actual sin olvidar el mundo ancestral, nuestras raíces:

DJM: Creo que es claro; no olvidar de dónde venimos, no olvidar que en nuestros países de origen hay mucha riqueza musical que debemos rescatar para poder compartírsela al mundo y actualizarla, por decirlo así. Entonces dejemos de mirar lo que está sonando afuera y lo que están haciendo en Europa, cuando tenemos tanta riqueza musical no solo en Colombia y en Venezuela, sino en México, Chile, Argentina, Brasil, en los países de Centroamérica y en toda Latinoamérica. Entonces es un vértice central para los productores y los músicos de que aquí tenemos mucho para explotar.

