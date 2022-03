Diputados locales del PRI votarán libremente el tema del aborto, ofreció Néstor Camarillo

Jorge Barrientos

El presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Néstor Camarillo Medina, destacó que la discusión sobre la despenalización del aborto en Puebla no provocará una división al interior del grupo legislativo del tricolor y cada diputado será libre de expresar su posición a favor o en contra.

Manifestó que en lo particular está a favor de que se respete el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo e interrumpir legalmente su embarazo antes de las 12 semanas de gestación sin ser penalizada con un año de cárcel.

“He manifestado mi posición y esperemos los tiempos, pero eso no significa que esté en contra de los diputados o ellos estén en mi contra, cada quien tiene una posición personal y hay muchos que la tiene igual que yo, pero no la van a manifestar por esa disciplina e institucionalidad de priistas. No hay ruptura”.

Expresó que en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) son respetuosos de la opinión de cada uno de sus representantes populares en todos y cada uno de los temas que se discutan al interior del Poder Legislativo.