Construarte Compañía Teatral

En el nuevo Centro Cultural ConstruArte estamos muy contentos de estar en una nueva etapa con muchas expectativas, mil retos, talentosos artistas, docentes profesionales, creativos estupendos, excelentes talleres artísticos y maravillosas obras de teatro para niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores.

La actual pandemia, después de azotarnos inmisericordemente, nos ha fortalecido y hemos crecido en todos los aspectos:

EN SALUD:

– Contamos con todas las medidas sanitarias CoVid-19.

– Sanitización diaria de nuestras instalaciones.

– Artistas vacunados con esquema completo CoVid-19.

EN INSTALACIONES:

– 2 foros teatrales (foro faramalla y foro rekámara).

– Sala privada de cine.

– Sala de conferencias.

– Salón de ensayos.

– Cabina de radio.

– Set de grabación digital.

– Galería de artes visuales.

– Centro de documentación teatral.

– Salón de fomento a la lectura.

– Sala de Armas “Teatro y Esgrima”.

– Área deportiva.

– Ludoteca.

– Salón de maquillaje.

– Tiendita solidaria.

EN TALENTO ARTÍSTICO:

– Premio Nacional Reactivación de los Espacios Escénicos Independientes.

– Artistas capacitados en múltiples técnicas teatrales.

– Actores y actrices con preparación y certificación profesional.

EN CARTELERA / OBRAS DE TEATRO:

VIERNES 7:00 pm

TERAPIA DE PAREJA

Clasif: Adolescentes y Adultos.

Género: Comedia.

Sinopsis: Divertidísima comedia aderezada con música de los 80´s. Antonia y Roberto son un matrimonio monógamo que busca mejorar su relación monótona volviéndola abierta y poliamorosa.

SÁBADOS 7:00 pm

MONOGAMIA

Clasif: Adultos.

Genero: Comedia.

Sinopsis: ¿Qué pasa cuando llega alguien, como un rayo de sol, y te hace descubrir el lado oscuro de tu vida? ¿Qué pasa con el amor en el matrimonio? Dos hermanos se citan para hablar de la fidelidad a uno mismo, a sus promesas y sueños. Hablan del amor, de las novias, de Veracruz y de su niñez.

DOMINGOS 5:00 pm

CORAZÓN DELATOR

Clasif: Toda la familia.

Género: Experiencia sensorial.

Sinopsis: El público entra con los ojos vendados a percibir una obra de teatro. No la ven, sólo la escuchan, la viven y la sienten. En este caso es el texto clásico del padre de cuento de terror Edgar Allan Poe.

DOMINGOS 7:00 pm

NI POR VIEJO NI POR DIABLO

Clasif: Toda la familia

Género: Farsa cómica

Sinopsis: Faustino es un huérfano millonario, muy feo, que no tiene suerte con las mujeres. Pretende hacer un pacto con Satanás para conseguir, a como dé lugar, el amor de Rosita, sin embargo, han pasado muchos siglos y el Señor de los Infiernos ya no es lo que antes era. Farsa cómica, irreverente y muy a la mexicana del clásico “Fausto” del escritor alemán Johann Wolfgang Von Goethe.

EN CARTELERA / TALLERES ARTÍSTICOS Y CULTURALES:

Permanentes (inscripciones abiertas):

Actuación Infantil / Sábados 10 am a 1 pm

Coro Infantil / Sábados 11 am a 1 pm

Preparación para la Licenciatura en Arte Dramático BUAP / Sábados 11 am a 2 pm

Actuación Jóvenes / Lunes y Miércoles 5 a 6:30 pm

Actuación Adultos / Lunes y Miércoles 7:30 a 9 pm

Esgrima Artística y Deportiva / Martes y Jueves 6 a 7:30 pm

Proyección de pelis / Viernes 4 a 6 pm

Por abrir el 18 de Abril (inscripciones abiertas):

Fotografía básica con tu celular.

Acrobacia para todos.

Cuentacuentos para adultos mayores.

En Mayo:

Club Cinéfilo.

Club Melómano.

Danzas afroantillanas

Modelaje y autoestima.

INFORMES e INSCRIPCIONES: 2222126634 / 2224569655

DIRECCIÓN

Citlaltépetl #15, Col. La Paz, CP. 72160, Puebla, Pue.

A la vuelta de las oficinas IMSS del Blvd. Norte. Frente al Parque José Ma. Morelos.

https://maps.app.goo.gl/Lpf1PjZwwGCjsKrf9

Facilidad para estacionarse.