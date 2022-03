Cuidado, si Ana Gabriela Guevara nos trajo el Tour de Voleiball, esto huele a corrupción

Arturo Tecuatl

No es que me preocupe al grado de la desesperación quién hizo el magnífico negocio de transportar arena, un mar de arena de Coatzacoalcos, Veracruz, para hacer las canchas de Voleibol, pero no me salen las cuentas de ¿dónde pudieron haber depositado el excedente de ese material?

Me informé respecto al costo de una góndola de 30 toneladas con arena del tipo que utilizaron para las canchas: 75 mil pesos en promedio. Es decir, el gobierno estatal compró 40 góndolas para completar mil 200 toneladas.

Es tanto lo que cabe a un vehículo de ese tamaño como el equivalente al contenido de tres camiones de volteo.

Ancho, largo y altura de las canchas no ocuparían más que una góndola de arena, equivalente a 30 mil kilos. Dos tráileres son sesenta toneladas, francamente un exceso de arena. Pero demos el beneficio de la duda.

Si construyeron cuatro canchas con 60 toneladas cada una ocuparon ocho tráileres o góndolas, como quieran ustedes llamarlas.

Nos da un total de 240 toneladas.

¿Dónde está el resto de la arena, si compramos mil doscientas toneladas?

Nos sobrarían 960 toneladas ¿bastantes verdad?

En dinero resulta un negociazo, pues si cada góndola costó $75 mil, y compramos cuarenta (40 X 30 ton. = 1200 ton) el costo de las cuatro canchas asciende a tres millones de pesos, pero solo se ocuparon 240 ton, equivalentes a ocho tráileres o góndolas. ¿Dónde están los 32 góndolas restantes, que suman 960 toneladas, con un costo de 2 millones 480 mil pesos?

Bajita la tenaza el contratista de los viajes de arena se embolsó de entrada $2,480,000.00. O que nos enseñe donde hizo un cerro de casi mil toneladas de arena. O bien, las fotos (por lo menos verdad) de 40 traileres con sus correspondientes góndolas rebosantes de arenas de Coatza en Tlaxcala.

Sumen el costo del graderío, las láminas para impedir mirones que no hayan pagado su boleto, las aguas para jugadores y sobre todo: el hospedaje.

¿A quién entregan cuentas?

¿De casualidad, y muy opuesto a la política de la 4a Transformación notan ustedes corrupción en este negocio llamado Tour Mundial de Voleiball?

Yo también.

Sobre todo cuando el contacto para organizarlo se llama Ana Gabriela Guevara, una maravilla en las pistas de carreras, pero un desastre administrativo, con sobradas denuncias porque a resumidas cuentas le gusta la lana.

No es por ver siempre el negrito en la sopa pero, como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador: “esta dejó de ser tierra de conquista”, y si Anita nos está arrastrando a una tranza de grandes dimensiones, lo menos que puede hacer la mandamás en Tlaxcala es exigir cuentas claras. Oigan si el bronco ya está en el bote, ¿de qué privilegio gozan otras gentes cometiendo un descarado robo a la vista de todos?

No entregar cuentas claras es defraudar al Pueblo. No nos estamos chupando el dedo.

Alerta con ómicron

En China más de 40 millones de personas volvieron a la cuarentena porque los contagios se fueron de nuevo al cielo.

Dicen que fue un error la estrategia de “covid cero” instaurada por esa potencia.

Al cerrar sus fronteras y eliminar el virus, no permitieron a la gente desarrollar anticuerpos.

Aquí en México tal vez ni cuenta nos dimos y muchos nos infectamos, ya sea por contagio o, por las propias vacunas como Pfizer y Moderna, o como Sputnik, que nos tumbaban cuando la tercera aplicación.

Como sea el bicho no está acabado. Si en un país que combatió al virus y acabó con él, los contagios retornaron en estas dimensiones, lo menos que debemos es ponernos las pilas.

El mensaje es directo al Consejo Estatal de Salud y lo desentendidos con el caótico transporte público, sin duda la parte más riesgosa donde un portador podría provocar contagios de manera exponencial pues se relajó la sana distancia y las carreritas por ganar al pasaje entre choferes del transporte público viene de la mano con la grave amenaza de las variantes de Covid-19.