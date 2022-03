El 70% de los autos que circulan no cuentan con un seguro

RDS/STAFF

En México hay una realidad, la cual alerta, ya que se trata de que mucho más de la mitad de los dueños y circundantes en automóviles no poseen un seguro para el mismo.

Al parecer, no se toma conciencia aún de lo que representa no contar con los beneficios que otorga el poseer una póliza de seguro. Los conductores y dueños de vehículos se enfrentan y exponen a diferentes situaciones problemáticas que influyen directamente en el patrimonio de cada sujeto.

Es decir, se enfrentan a siniestros como el robo, accidentes de tránsito con implicancia de responsabilidad civil e incluso desastres naturales que pueden recaer sobre el automóvil.

Incluso se enfrentan a situaciones de responsabilidad jurídica, es decir, enfrentar un accidente grave donde haya personas fallecidas por ejemplo, lo que además del gasto económico genera gran estrés. También puede acontecer que se deba asumir gastos médicos e indemnizaciones frente a siniestros.

Además de esos detalles no menores respecto a los riesgos de no poseer una póliza, se suma el hecho de que desde el año 2019 los seguros de auto en México son obligatorios para poder circular. El incumplimiento de este requisito, que es determinado por la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, se ejecutará una multa de más de 4 mil pesos., además de no poder contar nuevamente con el automóvil hasta que el mismo presente un comprobante de que se encuentra asegurado.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) informa que 7 de cada 10 autos que se encuentran circulando en las calles de México no cuentan con un seguro. Esto al parecer, se relaciona con los valores y altos costos que significan para los conductores.

Hay que tener en consideración, que puede realizarse un estudio de mercado de las aseguradoras, para encontrar el mejor seguro de auto.

Pero hay otra causa de esta situación, y es la bancarización de los ciudadanos. Se encontró que de la población, solo un 34% posee una cuenta con tarjeta de crédito, mientras que sólo el 47% cuenta con una tarjeta de débito de alguna cuenta bancaria.

Además de estas razones, se suma el pensamiento de los conductores de que no necesitarán utilizar el servicio del seguro, es decir que no le dan la importancia que el mismo posee. Sin contar la tranquilidad que puede significar si están anoticiados de lo que el seguro cubre y cómo puede ayudar en un accidente vial.

En la actualidad, se cuenta con la facilidad de los medios digitales, los cuales ayudan a estudiar en detalle cada póliza y establecer cuál se acomoda mejor al uso del automóvil que quiere asegurarse.

Además que puede contratarse por medios digitales la cobertura, es decir, al instante, pudiendo también contar con asistencia en tiempo real e incluso contar con el comprobante en el celular y tenerlo siempre a la mano ante cualquier eventualidad.