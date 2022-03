Elige congreso a los integrantes de la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia

Jorge Barrientos

Por mayoría de votos, diputados integrantes de la LXI legislatura aprobaron la designación de Edgar Sánchez Farfán, Rosa de la Paz Urtuzuástegui Carrillo y Claudette Hannan Zehenny como integrantes de la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla.

Cabe destacar que estarán por períodos de nueve, 12 y 15 años, respectivamente.

Sánchez Farfán, ex director jurídico del Congreso, asumió el cargo por un periodo de nueve años, mientras que Urtuzuástegui Carrillo, ex secretaria de Administración del Gobierno del Estado, lo hará por 12 años y Hannan Zehenny, ex integrante del ITAIPUE, por un plazo de 15 años.

En entrevista, Hannan Zehenny dijo que no existe ningún problema por haber sido nombrada como integrante de esta Sala Especializada porque presentó su renuncia al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Puebla (ITAIPUE).

Hay que recordar que la Sala Especializada en materia de Responsabilidades Administrativa del Tribunal de Justicia administrativa de Puebla es la responsable de vigilar el desempeño de los servidores públicos.