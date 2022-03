The Rolling Stones incluye Europa en su gira ‘Sixty’, con 14 conciertos, que arranca en Madrid el 1 de junio

PUBLIMETRO

The Rolling Stone arrancarán su gira ‘Sixty’ en Europa con un concierto en Madrid el día 1 de junio en el Wanda Metropolitano. El grupo ofrecerá en total 14 conciertos en Europa dentro de la gira con la que celebran su 60º aniversario.

‘Sixty’ incluirá el esperado regreso a su tierra natal del Reino Unido a Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood, con un concierto especial en el estadio del Liverpool FC – Anfield, el primer concierto de los Stones en un estadio de esta ciudad y el primero en Liverpool en más de cincuenta años, seguido de dos espectáculos en el Hyde Park de Londres.

Los Stones, acompañados de nuevo a la batería por Steve Jordan, ofrecerán a sus seguidores una lista de canciones como ninguna otra, repleta de clásicos como ‘Gimme Shelter’, ‘Paint It Black’, ‘Jumpin’ Jack Flash’, ‘Tumbling Dice’, ‘(I Can’t Get No) Satisfaction’, ‘Start Me Up’ y muchos más. Sin embargo, no sería un concierto de los Rolling Stones sin algunas sorpresas cada noche.

También aparecerá una selección de canciones inesperadas de su formidable arsenal. Como siempre ocurre con los Stones, habrá una espectacular producción de RS ‘SIXTY’, que incluye un gran escenario, iluminación innovadora y un diseño de video de última generación que será desvelado para esta esperada gira europea.

La esperada gira, producida por Concert West/AEG Presents, comenzará en el Estadio Wanda Metropolitano de Madrid (España) el 1 de junio, y seguirá en Múnich (Alemania), Liverpool (Reino Unido), Ámsterdam (Países Bajos), Berna (Suiza), Milán (Italia), Londres (Reino Unido), Bruselas (Bélgica), Viena (Austria), Lyon (Francia), París (Francia), Gelsenkirchen (Alemania), finalizando en Estocolmo (Suecia).

‘SIXTY’ de los Rolling Stones viene seguida del éxito de la gira estadounidense ‘No Filter’, aclamada por la crítica y con una gran recaudación, en la que la banda tocó en estadios con todas las entradas agotadas alrededor de todo Estados Unidos, vendiendo más de medio millón de entradas en el otoño de 2021.

Las entradas para el concierto del 1 de junio en Madrid se podrán adquirir a partir de las 10 horas de este viernes, 18 de marzo, a través de doctormusic.com y entradas.com, también en livenation.es y ticketmaster.es. El precio de las entradas estará entre los 50 Euros y los 280 Euros.

También habrá una preventa Doctor Music para usuarios registrados, a partir de las 12 horas del miércoles 16 de marzo hasta las 22 horas del jueves 17 de marzo. La preventa livenation.es tendrá lugar a partir del 16 de marzo a las 12:00h hasta el 17 de marzo a las 12:00h.