Regiduría de Salud impulsa campaña de concientización sobre tenencia responsable de mascotas

Staff/Rossi

Dirigida a alumnos de educación básica en todo el municipio

Cualquier denuncia de maltrato o abandono se debe reportar al Centro de Bienestar Animal

Con la finalidad de crear conciencia colectiva entre la población y especialmente entre los jóvenes y padres de familia sobre lo importante que resulta el que seamos responsables al adoptar y tener en casa a una mascota , la regiduría de Salud en Teziutlán, inició con la visita a escuelas de nivel básico para brindar la mayor información posible a los alumnos y de esta forma se fomente una nueva actitud hacia las mascotas en la idea de no abandonarlos cuando ya no los desean tener en sus hogares, pues esto ocasiona diversos problema sociales; el objetivo es que los niños y jóvenes, sepan que tener una mascota no es igual a un juguete pues son seres vivos que requieren muchos cuidados.

Lo anterior lo dio a conocer el regidor de Salud en esta ciudad, quien dijo estar ocupado en este tema que se ha convertido en un grave problema social, debido al constante abandono de perros en la calle, esto hace que deambulen por toda la ciudad en busca de comida y vivan expuestos a todo tipo de clima, enfermedades, contagios y hasta maltratos de la propia ciudadanía.

El regidor recordó que el municipio cuenta con un Centro de Bienestar Animal, lugar a donde se pueden canalizar diversas denuncias sobre maltrato y abandono de animales en general, así como informarse sobre las constantes jornadas de esterilización que lleva al cabo la regiduría, pues en este año ya se ha logrado esterilizar a más de 340 mascotas entre canes y felinos

Finalmente se dio a conocer que le programa de esterilización es permanente y próximamente legará a las 5 juntas auxiliares.