Max Verstappen renueva hasta 2028 con Red Bull y será el piloto mejor pagado de la F1

PUBLIMETRO

Luego de conquistar su primer título mundial en la F1, Max Verstappen renovó hasta 2028 con Red Bull, escudería con la que estaba vinculado hasta finales de 2023; es decir, extendió su vínculo con la escudería austriaca por cinco temporadas más, tiempo en el que buscará hacer historia y mantenerse en la cima del deporte motor.

La noticia la confirmó este jueves Red Bull. “Realmente disfruto ser parte del Oracle Red Bull Racing Team, por lo que elegir quedarme hasta la temporada 2028 fue una decisión fácil. Me encanta este equipo y el año pasado fue simplemente increíble, nuestro objetivo desde que nos unimos en 2016 era ganar el campeonato y lo hemos logrado, así que ahora se trata de mantener el número uno en el auto a largo plazo”, dijo Max Verstappen.

Six seasons of full send 🙌 Here's to 2022 and beyond @Max33Verstappen ✍️ #GivesYouWings pic.twitter.com/zjkD1nTrRp

— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) March 3, 2022