‘Checo’ Pérez estrena casco para temporada de F1

ADRENALINA

Sergio ‘Checo’ Pérez dio a conocer su nuevo casco para la temporada 2022 de la Fórmula Uno, donde destaca la bandera de México, los símbolos aztecas, patrocinadores y el logo de Jalisco.

“Los detalles más especiales es mi bandera de México que siempre la cargo con mucho orgullo alrededor del mundo, los símbolos aztecas que ya se están volviendo una tradición en todos mis cascos, mis patrocinadores. Un momento muy especial es que llevaré a Jalisco alrededor del mundo, para mi es un orgullo portarlo y representarlo. Que nos traiga muchas victorias”, indicó el tapatío.

Los entrenamientos de pretemporada de la nueva era de la F1 iniciarán este miércoles y finalizarán el viernes en el Circuit de Barcelona-Catalunya. Sergio Pérez entrará en acción el próximo jueves 24 de febrero, donde estrenará el RB18 de Red Bull. Max Verstappen saldrá un día antes al circuito.

Para el viernes, se tiene programado que ambos pilotos salten a la pista, turnándose a la vez.

Para estos ensayos no habrá público ni transmisión televisiva.

Los entrenamientos oficiales de la F1 se realizarán en Bahréin, del 10 al 12 de marzo.

Bring on Barcelona! 🇪🇸💪 @Max33Verstappen will take the wheel on Wednesday with @SChecoPerez driving the #RB18 on Thursday before they split duties on Friday 🏁 #F1 pic.twitter.com/gcFz5qzi5X

— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) February 22, 2022