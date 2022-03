Fuertes bombardeos sacuden Ucrania en la madrugada

DW

Potentes explosiones sacudieron Kiev en una noche en la que se activaron los avisos de alarma aérea y se llamó a la población a dirigirse a los refugios antiaéreos.

07:18 | Potentes explosiones sacudieron Kiev durante la noche

Los bombardeos rusos continuaron la madrugada de este jueves (03.03.2022) sobre el territorio ucraniano, horas antes de la segunda ronda de negociaciones que está prevista en territorio bielorruso con el objetivo de alcanzar un alto el fuego inmediato.

Kiev, la capital del país, se ha visto sacudida por una serie de potentes explosiones esta madrugada. Pasada la 01.40 de la madrugada (01.40 CET) se escuchó una serie de explosiones en diversos barrios. Según informó la agencia UNIAN, las explosiones tuvieron lugar en los barrios de Goloséevo, en el sur de la ciudad, Pecherska, en el centro, y en las inmediaciones de la estación del metro Druzhba Narodov, también en el centro.

La alcaldía de Kiev emitió a lo largo de la noche siete avisos de alarma aérea y pidió a la población dirigirse a los refugios antiaéreos, mientras en las redes sociales se publicaron vídeos de las explosiones.

Una fuerte explosión que se oyó en la estación de tren de Kiev se debió a la caída de un misil ruso que fue interceptado y destruido por la defensa antiaérea ucraniana, sin causar víctimas, pero que rompió una importante tubería de calefacción de la ciudad.

07:05 | India niega que Ucrania tenga retenidos a estudiantes en Járkov

La India negó este jueves tener constancia de que las autoridades ucranianas tengan retenidos a varios estudiantes indios en Járkov que desean huir de la ciudad, según denunció previamente el Ministerio de Defensa ruso en una sesión informativa sobre el desarrollo del conflicto armado entre su país y Ucrania.

“No hemos recibido ningún informe sobre cualquier situación de rehenes que afecte a ningún estudiante”, aclaró hoy en un comunicado el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de la India, Arindam Bagchi.

“Nuestra embajada en Ucrania está en continuo contacto con los nacionales indios, informamos de que con la cooperación de las autoridades ucranianas, muchos estudiantes abandonaron ayer Járkov”, precisó el texto, añadiendo que la India solicitó el apoyo de las autoridades locales para coordinar la huida de los estudiantes de la ciudad.

06:58 | Bangladesh informa de la muerte de un marinero

Las autoridades de Bangladesh informaron este jueves de la muerte de un marinero bangladesí después de que uno de sus buques varado en un puerto ucraniano recibió el impacto de un misil durante la invasión militar de Rusia a Ucrania.

El impacto del misil contra el buque con bandera bangladesí Banglar Samriddhi se produjo en la tarde del miércoles en el puerto de Olvia, en el Mar Negro. En el buque había 29 tripulantes, todos bangladesíes, y permanece varado en el puerto desde el pasado 24 de febrero, cuando Rusia inició la invasión a Ucrania. La embarcación había llegado el día antes para recibir un cargamento de arcilla cerámica, anotó.

06:21 | Japón acogerá a refugiados ucranianos y aumentará sanciones a bancos rusos

El Gobierno de Japón anunció hoy que acogerá a refugiados de la guerra de Ucrania, y amplió además sus sanciones financieras a cuatro entidades rusas adicionales en línea con las medidas anunciadas en la víspera por la Unión Europea (UE).

El Ejecutivo nipón tiene previsto aceptar con estatus de refugiados a personas cercanas a los aproximadamente 1.900 residentes ucranianos en Japón, según dijo este jueves en rueda de prensa el ministro portavoz del Ejecutivo, Hirokazu Matsuno.

05:00 | Ucrania llama a la resistencia total contra el enemigo

El ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Réznivkov, hizo hoy un llamamiento a la “resistencia total” contra las tropas rusas y a aumentar la presión sobre el enemigo. “Ha llegado la hora de aumentar la presión sobre el enemigo, que ha perdido la iniciativa. Es hora de pasar a la resistencia total”, señaló Réznikov en un comunicado publicado en Facebook.

Agregó que el Ejército ucraniano “rechaza con éxito” los ataques frontales de la fuerzas rusas y aniquila sus columnas.

03:37 | Funcionarios ucranianos confirman caída de Jersón a manos rusas

Funcionarios ucranianos confirmaron en la noche del miércoles la captura por parte del ejército ruso de Jersón, una ciudad portuaria de 290.000 habitantes al sur del país. “Los ocupantes están en todas las partes de la ciudad y son muy peligrosos”, dijo en Telegram el responsable de la administración regional, Guennady Lakhuta. En la mañana, Moscú había anunciado su control sobre esta ciudad.

El alcalde de Jersón, Igor Kolykhayev, indicó que había hablado con los “invitados armados” en un edificio de la administración municipal. “No teníamos armas y no fuimos agresivos. Demostramos que trabajamos para asegurar la ciudad y tratamos de parar las consecuencias de la invasión”, dijo en un mensaje en Facebook. El edil anunció un toque de queda nocturno y restricción a la circulación en automóvil, al tiempo que aseguró no haber “hecho ninguna promesa” a los rusos y “haber simplemente pedido que no disparen contra la gente”.

Los soldados rusos han tomado totalmente con militares y vehículos blindados pesados la ciudad de Jersón, en el sur de Ucrania, y roban comida en las tiendas, relató una vecina de la urbe, que dijo tener “miedo” y estar “muy nerviosa” por la ocupación. “Por la noche vi desde mi ventana cómo los soldados rusos saqueaban las tiendas y se llevaban la comida. ¡Ladrones!”, comentó la mujer de 68 años.

03:29 | Pentágono teme un aumento de víctimas civiles ucranianas

Estados Unidos teme un aumento de víctimas civiles en Ucrania, en un momento en que el ejército ruso parece decidido a bombardear las grandes ciudades para forzar la rendición de los ucranianos, dijo el miércoles un alto funcionario del Pentágono.

“Prevemos un mayor uso de la artillería cuando se acerquen a los centros urbanos y cuando intenten cercarlos”, dijo a la prensa el funcionario, que pidió el anonimato. “Es típico de un asedio: cuando quieres cercar un centro urbano y someterlo, obligarlo a rendirse, la artillería se convierte en un arma muy útil”, explicó. Pero “lo que nos preocupa es que al ser más agresivos, se vuelven menos precisos y menos selectivos” en sus ataques de artillería, agregó.

03:00 | Críticas al Gobierno de Bolivia por abstenerse de condenar la guerra en Ucrania

Expresidentes bolivianos criticaron este miércoles al Gobierno de Luis Arce por abstenerse de votar en la Asamblea General de Naciones Unidas sobre una resolución de condena a la invasión rusa a Ucrania. Los políticos y la fuerza opositora Creemos se pronunciaron por separado mediante las redes sociales tras conocerse la abstención del Gobierno de Arce en la asamblea de la ONU celebrada en esta jornada.

En Twitter, el expresidente Jorge Quiroga calificó de “ignominia internacional” la postura del Ejecutivo boliviano, pues “junto a dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela, Bolivia se ‘abstiene’ de condenar invasión a Ucrania”.

Indignante la posición del gobierno de Arce que no condena la invasión y ataque indiscriminado ruso en Ucrania y se “abstiene”.El MAS viola la CPE,los valores del mundo democrático y traiciona la decisión de los bolivianos ante la paz y la soberanía de las naciones. #UcraniaLibre — Carlos D. Mesa Gisbert (@carlosdmesag) March 2, 2022

02:51 | Biden, sobre el voto en la ONU: “El mundo rechaza las mentiras de Rusia”

El presidente estadounidense, Joe Biden, subrayó este miércoles que “el mundo rechaza las mentiras de Rusia” y muestra “una unidad global sin precedentes” con el “abrumador” voto a favor de una resolución de condena contra Moscú en la Asamblea General de la ONU por su invasión a Ucrania.

Así lo indicó Biden en un comunicado emitido por la Casa Blanca en el que acusó a Rusia de ser responsable de “devastadores abusos de derechos humanos” en Ucrania.

“El mundo rechaza las mentiras de Rusia. Todos podemos ver lo que está ocurriendo con nuestros propios ojos (…) la crisis humanitaria internacional que estamos viendo desarrollarse en Ucrania en tiempo real”, indicó.

02:45 | Toyota paraliza el envío de coches a Rusia

La japonesa Toyota anunció el jueves (03.03.2022) la suspensión de la producción en su única fábrica en Rusia y la paralización del envío de vehículos al país citando “perturbaciones en la cadena de suministros” vinculadas a la invasión de Ucrania.

Una portavoz de la empresa japonesa, líder mundial del mercado, confirmó que estos problemas en el abastecimiento estaban vinculados al conflicto. La planta de San Petersburgo emplea alrededor de 2.600 personas y el año pasado produjo alrededor de 80.000 vehículos, casi todos para el mercado ruso.

02:30 | Spotify cierra su oficina en Rusia

El gigante de la música en streaming Spotify anunció el miércoles el cierre de su oficina en Rusia y limitaciones de acceso al contenido publicado por medios estatales rusos en respuesta al “ataque no provocado contra Ucrania”. “Hemos cerrado nuestra oficina en Rusia hasta nuevo aviso”, dijo en un comunicado la empresa con sede en Estocolmo.

Además, el gigante del streaming indicó que había analizado “miles de episodios de pódcast desde el inicio de la guerra” y había limitado la capacidad de los usuarios de encontrar programas producidos por medios vinculados al Estado ruso. Días atrás, Spotify había anunciado la retirada de todo el contenido de los medios estatales rusos RT y Sputnik de la Unión Europea y otros mercados.

02:17 | Seis civiles muertos por bombardeo ruso en Izium

Seis personas, dos de ellas niños, murieron la madrugada de este jueves (03.03.2022) por un bombardeo ruso contra la ciudad ucraniana de Izium, en la región de Járkov, según informó el teniente de alcalde de la ciudad, Volodymyr Matsokin.

El ataque comenzó a las 23.59 hora local (22.59 CET del miércoles) y alcanzó un edificio de varias plantas de apartamentos. En una de las casas fallecieron seis personas, dos de ellas niños, explicó el responsable municipal.

02:02 | Cadena de supermercados EE.UU. retira marcas de vodka ruso

La cadena de supermercados Publix, con sede en Florida, anunció su decisión de “eliminar” de sus estantes las marcas de vodka de fabricación rusa, en señal de solidaridad con Ucrania, que sufre la invasión y guerra llevada a cabo por su país vecino Rusia.

“Publix apoya al pueblo de Ucrania. Para mostrar nuestro respaldo hemos decidido eliminar las marcas de vodka de fabricación rusa de nuestros estantes. Esto incluye todas nuestras licorerías”, señaló un comunicado de la cadena. De manera que no habrá disponible a la venta vodka de fabricación rusa en ningún supermercado de Publix, fundado en 1930 y actualmente con unas 1.280 tiendas minoristas en 7 estados: Florida, Georgia, Alabama, Carolina del Sur, Tennessee, Carolina del Norte y Virginia.

01:29 | Uruguayos se manifiestan frente a la embajada rusa

Con aplausos, bocinas y cánticos por la paz y contra el presidente ruso, Vladimir Putin, cientos de personas se manifestaron la noche de este miércoles frente a la embajada de Rusia en Montevideo en rechazo a la invasión de Ucrania.

Uruguayos en su gran mayoría, pero también ucranianos y manifestantes de otras nacionalidades, respondieron a una convocatoria realizada a través de redes sociales para concentrarse frente al edificio con una flor amarilla.

01:16 | Netflix paraliza todas sus producciones en Rusia

Netflix paralizará toda su actividad de producción y adquisición de contenidos en Rusia por la invasión de Ucrania. La compañía tenía en marcha cuatro proyectos originales en ruso, incluida la esperada serie “Anna K”, basada en la novela “Anna Karenina” de Leo Tolstói, y “Zato”, una producción ambientada en la caída de la Unión Soviética. De acuerdo con fuentes internas de Netflix, citadas por la revista Variety, la plataforma está “evaluando el impacto de los eventos actuales”.

A principios de esta semana, el gigante televisivo avanzó que no cumplirá con la nueva ley audiovisual de Rusia, que obligaría a la plataforma a incluir una veintena de canales públicos para poder operar en el país.

0o:53 | CPI inicia investigación por crímenes en Ucrania

Una solicitud de 39 países, entre los que se encuentran España, Francia, Alemania, Reino Unido, Portugal, Italia, Canadá, Australia Colombia y Costa Rica, permitió a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) abrir este miércoles (02.03.2022) una investigación en Ucrania por crímenes de guerra y de lesa humanidad.

“He notificado a la Presidencia de la CPI hace unos momentos mi decisión de proceder de inmediato con investigaciones activas”, dijo el fiscal jefe de la CPI, Karim Khan. El proceso incluye crímenes “cometidos por cualquiera de las partes en todo el territorio de Ucrania”.

Los procedimientos propuestos por la Fiscalía de La Haya necesitan habitualmente del visto bueno de una sala de cuestiones preliminares compuesta por tres jueces. No obstante, la remisión presentada por 39 países elimina el requisito de la autorización de los magistrados y permite la Fiscalía de la CPI comenzar automáticamente con las pesquisas.

00:49 | La OSCE anuncia muerte de observadora en bombardeo

Una observadora de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) falleció el martes en un “bombardeo” en Járkov, la segunda ciudad ucraniana, indicó el miércoles la única instancia internacional todavía presente en ese país.

“Maryna Fenina, miembro nacional de la Misión Especial de Vigilancia de la OSCE en Ucrania (SMM) falleció en un bombardeo en Járkov ayer, el 1 de marzo” cuando “iba a comprar provisiones para su familia en una ciudad que se ha convertido en zona de guerra”, afirma la organización en su web.

0o:36 | “Es un crimen”, dice Maduro sobre sanciones contra Rusia

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, tachó este miércoles de “crimen” y “locura” la batería de sanciones occidentales en contra de Rusia, tras invadir Ucrania hace una semana.

“Es un crimen lo que están haciendo contra el pueblo ruso, una guerra económica”, dijo Maduro, reiterando su apoyo al presidente ruso Vladimir Putin, un importante aliado, en relación con el “conflicto en Ucrania”.

“Los sacaron del sistema Swift, les cerraron el espacio aéreo, les cerraron todos los vínculos comerciales, les cerraron y les prohibieron el uso del dólar, es una locura lo que están haciendo con Rusia”, insistió en un acto transmitido por la televisión del gobierno en el que abogó por el “derecho del pueblo ruso a la libertad económica”.

00:31 | China pidió a Rusia que pospusiera la invasión por los JJOO

El Gobierno de China solicitó a Rusia a principios de febrero que no comenzara la invasión de Ucrania hasta después de los Juegos Olímpicos de Invierno celebrados en China, según el diario The New York Times (NYT), que cita a fuentes del Gobierno de EE.UU. y a una fuente de un Gobierno europeo.

El diario apunta que de acuerdo con un “informe de inteligencia Occidental”, altos funcionarios del Gobierno chino tenían “algún nivel conocimiento sobre los planes o intenciones rusas de ir a la guerra” antes del comienzo de la agresión militar, que arrancó el 24 de febrero, cuatro días después de la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos.

00:20 | Casi 17.000 turistas rusos y ucranianos están varados en República Dominicana

Más de 14.000 turistas rusos y 1.900 ucranianos están varados en República Dominicana en medio de la guerra entre ambos países que ha restringido los vuelos, informó el gobierno caribeño, que garantizó su hospedaje “hasta que se encuentre una solución definitiva”.

El gobierno dominicano señaló que los 14.806 turistas rusos están alojados en su mayoría en la provincia de La Altagracia, donde queda Punta Cana, de los puntos turísticos más atractivos del país. “Se ha acordado con los principales tour operadores rusos el proceso de repatriación en los próximos días y su vuelta a casa”, indicó el gobierno.

En tanto 1.903 turistas ucranianos que “se encuentran hospedados en sus respectivos hoteles, donde permanecerán hasta tanto haya una solución para el retorno a casa”.

00:12 | Alemania incauta el superyate del oligarca ruso

Las autoridades alemanas incautaron el superyate propiedad del oligarca ruso Alisher Usmanov, una embarcación valorada en casi 600 millones de dólares, después de que el multimillonario fuese sancionado por la Unión Europea (UE), según informó este miércoles Forbes.

Usmanov es uno de los empresarios rusos castigados esta semana por la UE en respuesta a la invasión de Ucrania, y Bruselas justificó su decisión al considerar que se trata de “uno de los oligarcas preferidos” y supuesto “testaferro” del presidente, Vladímir Putin.

Según Forbes, que se especializa en el seguimiento de las grandes fortunas mundiales y cita a tres fuentes anónimas, el yate se encontraba desde octubre en los astilleros que la empresa alemana Blohm+Voss tiene en la ciudad de Hamburgo.

jc (efe, afp, WFLA News, Nikkei Asia)